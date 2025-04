1. FC Wülfrath bietet ein Spektakel

1. FC Wülfrath – SC 08 Radevormwald 9:0 (5:0). Was für ein Torspektakel im Lhoist-Sportpark. Am Ende stand der höchste Saisonsieg der Kalkstädter in der Bezirksliga. Den Schlusspunkt setzte ausgerechnet Maik Bleckmann bei seiner Heimspiel-Startelf-Premiere seit Mai 2024: Zu Beginn der Nachspielzeit per Kopfball nach Freistoß von Gian-Luca Bühring. Das hätte sich der „Kapitano“, der in der Defensive, weil nur selten wirklich gefordert, einen souveränen Part spielte, besser kaum wünschen können.