1. FC Wülfrath besiegt Hösel – und erwartet nun den VfB 03 Hilden

Der 1. FC Wülfrath siegte gegen Hösel und erwartet den VfB 03 Hilden. – Foto: Jochen Classen

1. FC Wülfrath – SV Hösel 3:0 (1:0). Bezirksligist Sparta Bilk Düsseldorf bekam für den Test am Mittwochabend im Lhoist Sportpark keine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammen. Kurzfristig konnten die Wülfrather den SV Hösel (Bezirksliga, Gruppe 1) als Spielpartner gewinnen. „Nach dem 0:3 in Velbert sollten gerade die Jungs, die tags zuvor nicht zum Einsatz kamen, Spielpraxis erhalten. Deshalb war auch diese Partie ein wichtiger Baustein in unserer Vorbereitung“, erklärte FCW-Trainer Joscha Weber die geänderte Ansetzung. Nur 24 Stunden nach dem Velbert-Spiel tat sich dessen Team in den ersten 45 Minuten noch schwer. Auch weil die Gäste großen Wert auf massierte Abwehrarbeit legten.

„Wir hatten mehr Spielanteile, aber es fehlte uns in den direkten Duellen zunächst noch an Spritzigkeit und Entschlossenheit. Das wurde dann in der zweiten Halbzeit besser, da schalteten wir ein, zwei Gänge höher. Wir sind direkt gut gestartet und waren anschließend die aktivere Mannschaft“, konstatierte Weber. Der konnte sich während der gesamten Partie auf eine konsequent arbeitende eigene Defensive verlassen: „Der Gegner erspielt sich während der gesamten 90 Minuten nicht eine wirklich zwingende Torchance.“

Kreativität gefordert

Dass sich die Gäste meist auf die Sicherung des eigenen Tores beschränkten, spielte dem FCW durchaus in die Karten. „Hösel stand tief gestaffelt, machte die Räume eng. Da mussten wir kreativ sein, uns offensiv etwas einfallen lassen, fanden auch gute Lösungen. In dieser Hinsicht war es ein wertvoller Test“, urteilte der Übungsleiter. Mit einem an Gianni Bühring verursachten Foulelfmeter sorgte Maik Bleckmann nach einer Viertelstunde für die Führung. Drei Minuten nach Wiederbeginn erhöhte der von Saki Xiros angespielte Robin Köhler mit einem für Michael Mann unhaltbaren Flachschuss auf 2:0. Hösels Schlussmann war ein sicherer Rückhalt, konnte nur gegen den aus 20 Meter ebenfalls flach abziehenden Nico Köhler, dem erneut Xiros auflegte (63.), nichts ausrichten.

Nächster Halt: Regionalligist

Nach der Einheit am Freitagabend ist für das Team um Kapitän Maik Bleckmann erst einmal trainingsfrei. „Zum ersten Mal in der Vorbereitung machen wir drei Tage hintereinander Pause. Das haben sich die Jungs nach den letzten Belastungen im Training und in den Testspielen redlich verdient. Wir trainieren am Dienstagabend wieder und erwarten dann am Mittwoch Regionalliga-Aufsteiger VfB 03 Hilden“, sagte Joscha Weber.



