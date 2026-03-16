1. FC Wülfrath belohnt sich mit Bachmanns Traumtor

Mit der Führung im Rücken die Gäste nun mit spielerischen Vorteilen. Oft blieb der FCW, der offensiv kaum Akzente setzte und bei dem es vorübergehend auch an der Passgenauigkeit fehlte, in den direkten Duellen nur zweiter Sieger. In solchen Spielphasen muss dann auch mal ein Standard herhalten. Wie in der 39. Minute der Freistoß von Toni Zupo aus halbrechter Position an Freund und Feind vorbei in die lange Ecke. Ein Treffer aus heiterem Himmel. Aber der SC Union konterte, ging, weil die Wülfrather Abwehr schlief, durch das Kopfballtor von Mats Platen erneut in Führung (43.). Kurz darauf scheiterte der fleißige, aber im Abschluss nicht konsequent agierende Gian-Luca Bühring nach der Kopfballvorlage von Youssef El Boudihi mit einem Flachschuss an Nettetal-Keeper Moritz Kosfeld.

Im zweiten Abschnitt gingen die Wülfrather resoluter und giftiger in die Zweikämpfe. Der Gegner wurde jetzt früh im Spielaufbau gestört. Im Mittelfeld behaupteten sich die konsequent zur Sache gehenden Bachmann und El Boudihi. Die Partie hatte nun mehr Tempo, wurde punktuell auch ruppiger. Wülfrath hielt dagegen, musste nur in der Schlussphase noch einiges wegverteidigen, um den Punkt ins Ziel zu bringen.

Trainer Joscha Weber analysierte: „Wir haben gegen einen starken, eingespielten Gegner gut gegen den Ball gearbeitet und außer den aus meiner Sicht vermeidbaren Gegentoren nichts zugelassen. Das war eine rundum geschlossene Teamleistung, zu der ich meinen Jungs nur gratulieren kann. Wir haben uns gegen manche Widrigkeiten, wie den zwei verletzungsbedingten Ausfällen von Faga und Saki, erfolgreich gewehrt. Dreimal ungeschlagen – auch das zählt im Abstiegskampf.“