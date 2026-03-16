1. FC Wülfrath belohnt sich mit Bachmanns Traumtor

Sechsmal in Folge blieb der SC Union Nettetal in der Landesliga, Gruppe 1, zuvor ohne Gegentor. Beim 1. FC Wülfrath kassierte der letztjährige Oberligaabsteiger aber gleich deren zwei. Nicht die einzige „Premiere“ im Lhoist Sportpark, da die Winter-Zugänge des FCW, Toni Zupo und Leon Bachmann, ihre ersten Treffer erzielten.
Sehenswert das Tor des Ex-Schonnebeckers Bachmann. Der kämpferisch starke, mit Umsicht spielende Mittelfeldmann spazierte nach 69 Minuten nahezu ungestört durch die gegnerische Hälfte und zog dann einfach mal entschlossen ab, traf aus halbrechter Position hoch in den linken Torwinkel.
„Wie heißt es so schön: Wenn du nicht weißt, wohin mit dem Ball, dann hau ihn einfach aufs Tor. Ich hatte allerdings auch keinen der Kollegen als Anspielstation gesehen. So ein spezielles und wichtiges Tor mache ich auch nicht alle Tage. Umso besser, dass es genau gepasst hat“, sagte der oberligaerfahrene 25-Jährige nach dem Abpfiff und konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Das passierte in der 69. Minute. Der frühe Endstand in einer Begegnung, die in der Folge noch richtig Fahrt aufnahm.
Beide Teams erhöhten die Intensität in den Zweikämpfen. Wülfrath war längst ein gleichwertiger Gegner, nachdem Nettetal in der ersten halben Stunde mehr vom Spiel hatte, ohne indes den zweiten Treffer nachlegen zu können. Der das Tor knapp verfehlende Saki Xiros und der gerade noch geblockte Toni Zupo gaben die ersten Warnschüsse ab. In Front (4.) ging indes der Gast durch seinen nach einem Zuspiel von der linken Seite am zweiten Pfosten sträflich frei stehenden Torjäger Branimir Galic.
Mit der Führung im Rücken die Gäste nun mit spielerischen Vorteilen. Oft blieb der FCW, der offensiv kaum Akzente setzte und bei dem es vorübergehend auch an der Passgenauigkeit fehlte, in den direkten Duellen nur zweiter Sieger. In solchen Spielphasen muss dann auch mal ein Standard herhalten. Wie in der 39. Minute der Freistoß von Toni Zupo aus halbrechter Position an Freund und Feind vorbei in die lange Ecke. Ein Treffer aus heiterem Himmel. Aber der SC Union konterte, ging, weil die Wülfrather Abwehr schlief, durch das Kopfballtor von Mats Platen erneut in Führung (43.). Kurz darauf scheiterte der fleißige, aber im Abschluss nicht konsequent agierende Gian-Luca Bühring nach der Kopfballvorlage von Youssef El Boudihi mit einem Flachschuss an Nettetal-Keeper Moritz Kosfeld.
Im zweiten Abschnitt gingen die Wülfrather resoluter und giftiger in die Zweikämpfe. Der Gegner wurde jetzt früh im Spielaufbau gestört. Im Mittelfeld behaupteten sich die konsequent zur Sache gehenden Bachmann und El Boudihi. Die Partie hatte nun mehr Tempo, wurde punktuell auch ruppiger. Wülfrath hielt dagegen, musste nur in der Schlussphase noch einiges wegverteidigen, um den Punkt ins Ziel zu bringen.
Trainer Joscha Weber analysierte: „Wir haben gegen einen starken, eingespielten Gegner gut gegen den Ball gearbeitet und außer den aus meiner Sicht vermeidbaren Gegentoren nichts zugelassen. Das war eine rundum geschlossene Teamleistung, zu der ich meinen Jungs nur gratulieren kann. Wir haben uns gegen manche Widrigkeiten, wie den zwei verletzungsbedingten Ausfällen von Faga und Saki, erfolgreich gewehrt. Dreimal ungeschlagen – auch das zählt im Abstiegskampf.“