1. FC Wolfsburg setzt Ausrufezeichen in Sickte Verdienter 3:1-Auswärtssieg beim Spitzenreiter – Effizient, stabil, spielstark

Mit einem 3:1-Erfolg beim bis dato ungeschlagenen Tabellenführer SG RSV/Sickte/Hötzum meldet sich der 1. FC Wolfsburg eindrucksvoll im Titelrennen zurück. Eine konzentrierte zweite Hälfte und mehr Klarheit im Abschluss geben den Ausschlag in einer bis dahin ausgeglichenen Partie.

Der 1. FC Wolfsburg hat sich mit einem Auswärtssieg beim bisherigen Spitzenreiter SG RSV/Sickte/Hötzum zurück im oberen Tabellendrittel gemeldet. Beim 3:1 (0:0) zeigten die Gäste vor allem in der zweiten Halbzeit eine reife und effiziente Vorstellung – und fügten der SG damit im sechsten Spiel die erste Saisonniederlage zu. Die Anfangsphase gestaltete sich ausgeglichen. Die Wolfsburgerinnen brauchten laut Trainer Hendrick Bichel „fünf bis zehn Minuten, um in der ungewohnten Konstellation ins Spiel zu kommen“. Danach entwickelte sich eine offene erste Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten: Ein Schuss der Gastgeberinnen konnte in letzter Sekunde im Strafraum geblockt werden, auf der Gegenseite rauschte ein Distanzschuss knapp am Pfosten vorbei. Zudem traf Wolfsburg bei einem Konter nur die Latte.

Nach dem Seitenwechsel kam der FC dann schwungvoll aus der Kabine. Hartmann vollendete in der 47. Minute einen sehenswerten Spielzug über die linke Seite zur Führung. „In der Folge haben wir das Spiel im Griff gehabt", analysierte Bichel. Sickte versuchte es vornehmlich mit langen Bällen, die jedoch keine große Gefahr ausstrahlten.