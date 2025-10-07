1. FC Wolfsburg setzt Ausrufezeichen in Sickte

Mit einem 3:1-Erfolg beim bis dato ungeschlagenen Tabellenführer SG RSV/Sickte/Hötzum meldet sich der 1. FC Wolfsburg eindrucksvoll im Titelrennen zurück. Eine konzentrierte zweite Hälfte und mehr Klarheit im Abschluss geben den Ausschlag in einer bis dahin ausgeglichenen Partie.
Der 1. FC Wolfsburg hat sich mit einem Auswärtssieg beim bisherigen Spitzenreiter SG RSV/Sickte/Hötzum zurück im oberen Tabellendrittel gemeldet. Beim 3:1 (0:0) zeigten die Gäste vor allem in der zweiten Halbzeit eine reife und effiziente Vorstellung – und fügten der SG damit im sechsten Spiel die erste Saisonniederlage zu.
Die Anfangsphase gestaltete sich ausgeglichen. Die Wolfsburgerinnen brauchten laut Trainer Hendrick Bichel „fünf bis zehn Minuten, um in der ungewohnten Konstellation ins Spiel zu kommen“. Danach entwickelte sich eine offene erste Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten: Ein Schuss der Gastgeberinnen konnte in letzter Sekunde im Strafraum geblockt werden, auf der Gegenseite rauschte ein Distanzschuss knapp am Pfosten vorbei. Zudem traf Wolfsburg bei einem Konter nur die Latte.
Nach dem Seitenwechsel kam der FC dann schwungvoll aus der Kabine. Hartmann vollendete in der 47. Minute einen sehenswerten Spielzug über die linke Seite zur Führung. „In der Folge haben wir das Spiel im Griff gehabt“, analysierte Bichel. Sickte versuchte es vornehmlich mit langen Bällen, die jedoch keine große Gefahr ausstrahlten.
Statt das mögliche 2:0 nachzulegen, unterlief Wolfsburg ein folgenschwerer Klärungsfehler nach einer Ecke: Der Ball landete zentral am Strafraum, wo Fastnacht mit einem sehenswerten Schuss in die linke Ecke den Ausgleich markierte (78.).
Doch die Reaktion der Gäste folgte prompt: Nach einem Fehler im Spielaufbau der Gastgeberinnen traf Volk nur vier Minuten später zur erneuten Führung (82.). In der 84. Minute sorgte Wahnsiedler für die Entscheidung, als sie sich gegen Torhüterin und Verteidigerin durchsetzte und zum 3:1-Endstand einschob. „Meine Stürmerin war schneller als Torhüterin und Innenverteidigerin, umkurvte beide und konnte mit dem 3:1 das Spiel entscheiden“, so Bichel.
In den Schlussminuten ließ Wolfsburg nichts mehr zu – ein souveräner Abschluss einer insgesamt reifen Leistung.
Mit dem Erfolg rückt der 1. FC Wolfsburg in der Tabelle auf Rang drei vor (12 Punkte), während Sickte/Hötzum mit 15 Zählern die Spitzenposition zwar behauptet, nun aber spürbaren Druck von den Verfolgern bekommt.
SG RSV/Sickte/Hötzum – 1.FC Wolfsburg 1:3
SG RSV/Sickte/Hötzum: Annemarie Nasseri, Theresa Raulf, Loreen Arnold, Sophia Marlene Neubauer, Janine Hannemann, Helene Krogoll, Caya Lynn Klingfurt, Sarah Bost, Maja Rosenthal, Nadine Fastnacht, Nadine Reinemann - Trainer: Julia Krake
1.FC Wolfsburg: Melanie Pastore, Grit Engel, Karolin Schulze, Jessica Volk, Laura Wahnsiedler, Chiara Noemi Corvino, Kirsten Riekewold, Lisa Hartmann, Svenja Schrader, Luisa Hermann, Isabel Pape Morgado - Trainer: Bichel Hendrik
Schiedsrichter: Michele Carminio
Tore: 0:1 Lisa Hartmann (47.), 1:1 Nadine Fastnacht (78.), 1:2 Jessica Volk (82.), 1:3 Laura Wahnsiedler (84.)