1. FC Wolfsburg deklassiert Wahrenholz nach starker zweiter Hälfte

Der 1. FC Wolfsburg hat am 6. Spieltag der Landesliga einen klaren Heimsieg eingefahren. Gegen den VfL Wahrenholz setzte sich die Mannschaft von Trainer Hendrick Bichel mit 6:0 durch. Während Wahrenholz in der ersten Hälfte noch gut dagegenhielt, war der Widerstand nach dem Seitenwechsel schnell gebrochen.
Mit dem 6:0-Heimerfolg gegen den VfL Wahrenholz hat sich der 1. FC Wolfsburg in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt und den dritten Saisonsieg eingefahren. Trotz des deutlichen Ergebnisses war das Spiel über weite Strecken der ersten Halbzeit offener, als es das Endergebnis vermuten lässt.
„Es war eine ausgeglichene erste Hälfte, die zu einem sehr großen Teil zwischen den Strafräumen stattfand“, sagte FC-Trainer Hendrick Bichel nach dem Abpfiff. Wahrenholz habe es „mit sehr hohem Laufaufwand geschafft, die Räume eng zu halten und uns dadurch das Spiel schwer gemacht“. Entscheidend seien dann zwei temporeiche Angriffe gewesen, die Wolfsburg noch vor der Pause zur 2:0-Führung nutzte.
Auch VfL-Coach Michael Alms sah seine Mannschaft zunächst gut im Spiel: „In der ersten Halbzeit war es noch ausgeglichen, trotz der 2:0-Pausenführung hatten wir auch gute Momente.“ Gleich nach dem Seitenwechsel bot sich dem VfL sogar die Chance zum Anschlusstreffer – doch es fehlten laut Alms „leider ein paar Zentimeter“. Stattdessen traf der FC zum 3:0, und „nach dem 3:0 war die Luft bei uns raus“, so der Wahrenholzer Trainer.
In der Folge erhöhte Wolfsburg das Tempo und nutzte die schwindenden Kräfte des Gegners konsequent aus. „Wir hatten mehr Räume und konnten diese sehr gut bespielen und haben selber nichts mehr zugelassen“, bilanzierte Bichel. Die vier weiteren Treffer resultierten aus „sehr schön rausgespielten Toren, einem Freistoßtreffer und einem Fehler im Aufbau des Gegners“.
Für den 1. FC Wolfsburg war es der dritte Sieg im sechsten Spiel – mit 22 erzielten Treffern stellt die Mannschaft aktuell die offensivstärkste Mannschaft der Liga. Der VfL Wahrenholz bleibt nach fünf Spielen bei vier Punkten und kassierte mit der Niederlage die dritte Saisonniederlage. „Für uns kein schöner Sonntag, aber wir schauen nach vorne und wollen es nächste Woche besser machen“, so Alms.