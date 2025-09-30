– Foto: André Nückel, SV B

1. FC Wolfsburg deklassiert Wahrenholz nach starker zweiter Hälfte Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit setzt sich der 1. FC Wolfsburg deutlich mit 6:0 gegen den VfL Wahrenholz durch – entscheidend waren Effizienz und Kondition. Verlinkte Inhalte Fr.-LL Braunschweig Wahrenholz 1.FC Wolfsb Bichel Hendrik Michael Alms

Der 1. FC Wolfsburg hat am 6. Spieltag der Landesliga einen klaren Heimsieg eingefahren. Gegen den VfL Wahrenholz setzte sich die Mannschaft von Trainer Hendrick Bichel mit 6:0 durch. Während Wahrenholz in der ersten Hälfte noch gut dagegenhielt, war der Widerstand nach dem Seitenwechsel schnell gebrochen.

Mit dem 6:0-Heimerfolg gegen den VfL Wahrenholz hat sich der 1. FC Wolfsburg in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt und den dritten Saisonsieg eingefahren. Trotz des deutlichen Ergebnisses war das Spiel über weite Strecken der ersten Halbzeit offener, als es das Endergebnis vermuten lässt. „Es war eine ausgeglichene erste Hälfte, die zu einem sehr großen Teil zwischen den Strafräumen stattfand“, sagte FC-Trainer Hendrick Bichel nach dem Abpfiff. Wahrenholz habe es „mit sehr hohem Laufaufwand geschafft, die Räume eng zu halten und uns dadurch das Spiel schwer gemacht“. Entscheidend seien dann zwei temporeiche Angriffe gewesen, die Wolfsburg noch vor der Pause zur 2:0-Führung nutzte.

Auch VfL-Coach Michael Alms sah seine Mannschaft zunächst gut im Spiel: „In der ersten Halbzeit war es noch ausgeglichen, trotz der 2:0-Pausenführung hatten wir auch gute Momente.“ Gleich nach dem Seitenwechsel bot sich dem VfL sogar die Chance zum Anschlusstreffer – doch es fehlten laut Alms „leider ein paar Zentimeter“. Stattdessen traf der FC zum 3:0, und „nach dem 3:0 war die Luft bei uns raus“, so der Wahrenholzer Trainer. So., 28.09.2025, 11:00 Uhr 1.FC Wolfsburg 1.FC Wolfsb VfL Wahrenholz Wahrenholz 6 0 Abpfiff Spieltext 1.FC Wolfsb - Wahrenholz