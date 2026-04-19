1. FC Viersen verpasst gegen Odenkirchen wichtige Punkte im Keller In der Bezirksliga, Gruppe 3 benötigt der 1. FC Viersen weiterhin jeden Zähler für den Ligaverbleib. Als Gast kam am Sonntag die SpVg Odenkirchen mit Viersens Ex-Kurzzeit-Coach Simon Sommer. Trotz guter Leistung gab es keine Punkte für die Viersener. von · Heute, 18:58 Uhr · 0 Leser

Trost vom Gegner: Die Viersener blieben im Abstiegskampf am Sonntag ohne Punkte. – Foto: Sascha Köppen

Dass der Weg zum Verbleib in der Bezirksliga für den 1. FC Viersen in der Rückrunde durchaus noch steinig werden würde, hatte Trainer Stephan Houben in der Winterpause nicht verneint, obwohl der Verein sich durchaus prominent verstärkt hatte. Platz zehn der Rückrunden-Tabelle bedeutete bis Sonntag immerhin den Sprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz, zu Union Nettetal II am rettenden Ufer fehlten aktuell aber zwei Zähler, weil es im direkten Duell am vorigen Sonntag eine schmerzliche 1:4-Niederlage beim Rivalen gab.

Es wird also weiter jeder Zähler benötigt, am Sonntag im Heimspiel gegen die SpVg Odenkirchen kamen allerdings keine weiteren Zähler hinzu, obwohl das durchaus möglich gewesen wäre. Am Ende gab es aber eine 1:2-Niederlage, weil die Houben-Schützlinge ihre Chancen überwiegend ungenutzt ließen, während den Odenkirchenern zwei kapitale Kunstschüssen gelangen, gegen die es kaum etwas zu tun gab. Purisevics Traumtor in der achten Minute Den ersten Schuss dieser Art setzte Semir Purisevic in der achten Minute, als die Viersener unglücklich über den Ball traten und der Ex-Oberligaspieler einfach aus 25 Metern den Ball unhaltbar in den linken Torwinkel zimmerte. "Beim Warmmachen gingen Semirs Versuche alle noch in den umliegenden Wald", erklärte Odenkirchens Coach Simon Sommer nachher, zufrieden mit dem Umstand, dass seine Mannschaft alles auf dem Platz gelassen hatte, obwohl es für die Sportvereinigung nicht mehr um ganz so viel geht. Schon davor hatten die Gastgeber eine Möglichkeit gehabt, danach waren es gleich mehrere. Die vielleicht beste Möglichkeit hatte Yaya Traore acht Minuten vor der Pause, scheiterte aber ebenso wie seine Teamkollegen. Nach einer halben Stunde hätten die Viersener zudem auch einen Handelfmeter bekommen können, doch dem Schiedsrichter reichte das nicht für einen Strafstoß - sicherlich etwas glücklich für die Gäste.