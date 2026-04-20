1. FC Viersen: Update zur Verletzung von Kevin Weggen

Für Kevin Weggen war die Partie am Sonntag vorzeitig beendet. – Foto: Sascha Köppen

Dass der Weg zum Verbleib in der Bezirksliga für den 1. FC Viersen in der Rückrunde durchaus noch steinig werden würde, hatte Trainer Stephan Houben in der Winterpause nicht verneint, obwohl der Verein sich durchaus prominent verstärkt hatte. Platz zehn der Rückrunden-Tabelle bedeutete bis Sonntag immerhin den Sprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz, zu Union Nettetal II am rettenden Ufer fehlten aktuell aber zwei Zähler, weil es im direkten Duell am vorigen Sonntag eine schmerzliche 1:4-Niederlage beim Rivalen gab.

Den ersten Schuss dieser Art setzte Semir Purisevic in der achten Minute, als die Viersener unglücklich über den Ball traten und der Ex-Oberligaspieler einfach aus 25 Metern den Ball unhaltbar in den linken Torwinkel zimmerte. "Beim Warmmachen gingen Semirs Versuche alle noch in den umliegenden Wald", erklärte Odenkirchens Coach Simon Sommer nachher, zufrieden mit dem Umstand, dass seine Mannschaft alles auf dem Platz gelassen hatte, obwohl es für die Sportvereinigung nicht mehr um ganz so viel geht. Schon davor hatten die Gastgeber eine Möglichkeit gehabt, danach waren es gleich mehrere. Die vielleicht beste Möglichkeit hatte Yaya Traore acht Minuten vor der Pause, scheiterte aber ebenso wie seine Teamkollegen. Nach einer halben Stunde hätten die Viersener zudem auch einen Handelfmeter bekommen können, doch dem Schiedsrichter reichte das nicht für einen Strafstoß - sicherlich etwas glücklich für die Gäste.

Es wird also weiter jeder Zähler benötigt, am Sonntag im Heimspiel gegen die SpVg Odenkirchen kamen allerdings keine weiteren Zähler hinzu, obwohl das durchaus möglich gewesen wäre. Am Ende gab es aber eine 1:2-Niederlage, weil die Houben-Schützlinge ihre Chancen überwiegend ungenutzt ließen, während den Odenkirchenern zwei kapitale Kunstschüssen gelangen, gegen die es kaum etwas zu tun gab.

Kevin Weggen: Wunde genäht, kein Knöchelbruch

Bitter für die Viersener zudem: Nach einer Viertelstunde verletzte sich Kevin Weggen, der Kapitän musste mit dem Krankenwagen von der Anlage. Eine Risswunde am Schienbein war erkennbar. Diese wurde dann später im Krankenhaus genäht, und zumindest konnte durch ein Röntgenbild schon einmal ausgeschlossen werden, dass der Knöchel in Mitleidenschaft gezogen wurde. Da der Fuß jedoch angeschwolen ist, müssen weitere Untersuchungen noch Aufschluss über die Bänder im Fuß geben. Es bleibt also erst einmal abzuwarten, wann Weggen dem FC im Saisonfinale wieder helfen kann. Als Foul gepfiffen wurde die Situation nicht, sah sie zunächst auch nur nach einem Pressschlag aus. Letztlich muss es aufgrund der Verletzung mehr als das gewesen sein, unglücklich war die Szene jedoch allemal, keineswegs bösartig.

Die Viersener blieben dennoch auch nach der Pause optisch überlegen, und schafften dann auch den durchaus verdienten Ausgleich. Muja Arifi brachten den Ball letztlich in einer Szene über die Linie, in der sich die Viersener den Traffer wahrlich erarbeitet hatten (65.). Bitter nur: Neun Minuten vor dem Ende bekamen die Odenkirchener einen Freistoß an der Strafraumgrenze zugesprochen, den Michael Bohnen ebenso satt in den Winkel setzte wie Purisevic den Ball beim 1:0 traf. Die Führung brachten die Gäste dann über die Zeit, eine späte Ampelkarte gegen Samuel Forestal hatte keine Auswirkungen mehr (90.+5).

Rückkehr für Simon Sommer

Für Sommer war es eine Rückkehr, die sicherlich nicht nur mit positiven Gedanken verbunden war. Im Sommer 2024 übernahm er die Viersener als Trainer mit großen Ambitionen in der Landesliga, stellte aber früh fest, dass ihm so zu viel nicht passte. Noch ehe es zu einem einzigen Ligaspiel gekommen war, stellte er sein Amt wieder zur Verfügung. Es folgten die Kapriolen und insgesamt widrigen Umstände, die die Viersener ans Tabellenende der Bezirksliga beförderten.

1. FC Viersen – SpVg Odenkirchen 1:2

1. FC Viersen: Nick Jung, Maximilian Andre Wichelhaus, Shuremy Felomina, Yaya Traore, Mohamed Kourouma, Leonard Lekaj, Kevin Weggen (14. Ahmed Omeirat), Muja Arifi (77. Jordy Mayunga), Marvin Stefan Struckmann, Maikel Mitchel Koeman (84. Tom Luca Wolters), Peter Okafor (84. Tiago Simoes Correia) - Trainer: Stephan Houben

SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Marcel Schulz, Tobias Krämer, Tom Salentin, Jonas Nabil Langen (88. Vincent Schleifer), Jan Pflipsen, Simon Beermann (56. Dzenan Sinanovic), Samuelson Forestal, Semir Purisevic (74. Metin Türkay), Daniel Pfaffenroth, Michael Bohnen - Trainer: Simon Sommer

Schiedsrichter: Sebastian Brömmel - Zuschauer: 86

Tore: 0:1 Semir Purisevic (8.), 1:1 Muja Arifi (65.), 1:2 Michael Bohnen (81.)

Gelb-Rot: Samuelson Forestal (90./SpVg Odenkirchen/Foulspiel)

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