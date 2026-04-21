1. FC Viersen: So sieht Stephan Houben die Lage im Saisonfinale Bezirksliga, Gruppe 3: Wohin die Reise für den 1. FC Viersen geht, ist sechs Spieltage vor dem Saisonende noch völlig offen. Drei Szenarien sind noch möglich. Was Stephan Houben mit seinem Team noch holen will - und muss. von Sascha Köppen · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Sechs Spiele stehen für Stephan Houben und den 1. FC Viersen noch aus - ohne die mögliche Relegation. – Foto: Sascha Köppen

Der 1. FC Viersen befand sich in der Rückrunde der Bezirksliga, Gruppe 3 lange auf einem guten Weg heraus aus der Abstiegszone, an den beiden vergangenen Wochenenden gab es dabei jedoch zwei Rückschläge, die allerdings völlig unterschiedlich geartet waren. Beim 1:4 bei Union Nettetal II, einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, enttäuschte das Team auf ganzer Linie und war mit dem Resultat noch gut bedient. Anders sah es dann am Sonntag beim Heimspiel gegen den Vierten SpVg Odenkirchen aus.

Denn in diesem Vergleich waren die Viersener insgesamt betrachtet sicherlich nicht die schlechtere Mannschaft, hatten sogar die besseren Tormöglichkeiten, brachten den Ball bei der 1:2-Niederlage aber nur einmal im Tor unter, während den Gästen zwei sehenswerte Treffer aus der Distanz gelangen, denen Fehler der Platzherren vorausgingen. "Wenn man so auftritt, wie wir das gegen Odenkirchen getan haben, man alles gibt und sich nichts vorzuwerfen hat, geht das für mich in Ordnung. Ein zweites Spiel wie das in Nettetal hätte ich nicht akzeptiert", erklärte Trainer Stephan Houben am Sonntag nach dem Spiel. "Bei uns haben ja auch viele Spieler gefehlt. Ich weiß gar nicht, ob wir es besser hätten spielen können, wenn alle an Bord gewesen wären." Das ist allerdings seit einer ganzen Weile auch bei den Odenkirchenern nicht anders. Legt man den Punkteschnitt seit Houbens Amtsübernahme für die gesamte Saison zugrunde, so wären die Viersener kein Abstiegskandidat. 39 Punkte würden dann am Ende herauskommen, damit sollte nun wirklich nichts passieren können. Doch die Null-Punkte-Bilanz beim Amtsantritt war natürlich eine Hypothek, die derzeit noch alles offenlässt. Fünf Zähler beträgt aktuell der Vorsprung auf Türkiyemspor auf einem direkten Abstiegsplatz, drei Zähler der Rückstand auf das direkt rettende Ufer, also die Konkurrenten Nettetal II und TSV Bockum. Derzeit müssten die Viersener also in die Relegation. Wohin die Reise wirklich führt, könnte sich aber schon bald zeigen. "Es ist wirklich alles noch möglich: die Rettung, die Relegation oder auch der sofortige Abstieg. Da bin ich Realist", stellt Houben klar.

Drei Spiele besonders wichtig für Viersen