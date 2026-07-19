1. FC Viersen: Neuanfang mit Ex-Borusse Sinan Kurt

Große Hoffnungen ruhen darüber hinaus auf Dawood Ashraf. Der 20-Jährige arbeitete bereits in der A-Jugend des FC Wegberg-Beeck unter Houben und soll künftig eine wichtige Rolle einnehmen. Mit Florian Kreitinger empfahl sich außerdem ein Eigengewächs, das eigentlich noch in der A-Jugend spielen könnte. Zu den erfahrenen Kräften gehört weiterhin Lazaros Iliadis. Der 47-Jährige, der bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison zum Kader zählte, bringt trotz seines Alters noch immer enorme Laufbereitschaft mit.