1. FC Viersen: Neuanfang mit Ex-Borusse Sinan Kurt

Der Neustart in der Kreisliga A nimmt beim 1. FC Viersen zunehmend Konturen an. Im dritten Testspiel der Vorbereitung feierte die Mannschaft von Trainer Stephan Houben mit dem 2:1 (1:1) gegen die Sportfreunde Broekhuysen den zweiten Sieg. Das Ergebnis war dabei durchaus bemerkenswert: Die Gäste gehörten in der vergangenen Saison zu den stärksten Mannschaften der Bezirksliga, verpassten den Aufstieg in die Landesliga aber in der Relegation. Viersen hielt gegen den ambitionierten Gegner gut mit und zeigte über weite Strecken eine engagierte Leistung.
Zu den Gewinnern des Testspiels gehörten mehrere Neuzugänge. Torhüter Umut Celik, der von Türkiyemspor Mönchengladbach an den Hohen Busch gewechselt ist, hütete gegen Broekhuysen das Tor. Auch sein ehemaliger Vereinskollege Semih Simsek zeigte eine ordentliche Leistung. Antonija Stankov, der in Roermond lebt und zuvor höherklassig in Belgien aktiv war, sorgte zudem für Stabilität in der Defensive.
Große Hoffnungen ruhen darüber hinaus auf Dawood Ashraf. Der 20-Jährige arbeitete bereits in der A-Jugend des FC Wegberg-Beeck unter Houben und soll künftig eine wichtige Rolle einnehmen. Mit Florian Kreitinger empfahl sich außerdem ein Eigengewächs, das eigentlich noch in der A-Jugend spielen könnte. Zu den erfahrenen Kräften gehört weiterhin Lazaros Iliadis. Der 47-Jährige, der bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison zum Kader zählte, bringt trotz seines Alters noch immer enorme Laufbereitschaft mit.
Unter den neuen Namen sticht vor allem Sinan Kurt heraus. Der 29-jährige ehemalige Junioren-Nationalspieler galt einst als eines der größten deutschen Fußballtalente seiner Generation. Nach Stationen beim SV Dohr und beim Rheydter SV durchlief Kurt anschließend die Jugendteams von Borussia Mönchengladbach, ehe er 2014 zum FC Bayern München wechselte, was dem damals 17-Jährigen bundesweit Schlagzeilen einbrachte.
Beim deutschen Rekordmeister kam Kurt allerdings nur zu einem Einsatz und landete über Hertha BSC schließlich 2020 beim SV Straelen, bei dem Houben zu jener Zeit Sportlicher Leiter war. Nun arbeiten beide wieder zusammen. In Viersen soll der Offensivspieler eine zentrale Rolle beim Neuanfang übernehmen.
Im Testspiel gegen Broekhuysen erzielte Kurt nach Vorarbeit von Ashraf das zwischenzeitliche 1:1. Der Viersener Siegtreffer fiel schließlich durch ein Eigentor.
Trotz des Abstiegs ist der Kern der Mannschaft weitgehend zusammengeblieben. Houben kann beim Neustart in der Kreisliga A weiterhin auf zahlreiche Spieler bauen, die bereits in der vergangenen Saison das Trikot des 1. FC Viersen trugen. Dazu gehören unter anderem Kevin Weggen, Marvin Struckmann, Leonard Lekaj, Shuremy Philomina und Mohamed Kourouma. Einige wenige Akteure des Vorjahreskaders standen beim Test gegen Broekhuysen allerdings nicht zur Verfügung.
Verzichten musste Houben gegen Broekhuysen auf den Ex-Nettetaler Drilon Istrefi. Der Offensivspieler laboriert an einem Muskelbündelriss, drehte vor dem Anpfiff aber bereits wieder seine Laufrunden am Platz.
„Wir müssen demütig bleiben und weiter konzentriert arbeiten. Die Mannschaft entwickelt sich gut, aber wir stehen noch am Anfang. Viele Spieler brauchen nach längeren Pausen noch Zeit, um ihr volles Niveau zu erreichen. Gegen einen starken Gegner wie Broekhuysen haben wir aber gesehen, dass wir bereits konkurrenzfähig sind“, sagte Houben. Der Kader umfasst derzeit 19 Spieler.