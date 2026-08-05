1. FC Viersen: "Nachhaltig aufbauen und eine Perspektive bieten"

Über ein Dutzend Spieler verlassen den Verein nach dem Abstieg. Doch wurden mit Sinan Kurt und Drilon Istrefi (beide vom MSV Düsseldorf), aber auch kreisintern mit Semih Simsek und Torwart Umut Celik von Türkiyemspor gestandene Spieler mit mindestens Bezirksliga-Erfahrung verpflichtet. An die zehn weitere Spieler, teils eher unbekannt im Kreis, sind auch an Bord. Der Kader ist trotz vieler Neuer noch nicht komplett. „Wir brauchen noch in der Quantität drei bis vier Spieler. Einige sind aktuell auch beim Probetraining dabei“, erklärt Viersen-Vorsitzender Michael Berghausen. Und lobt seinen Trainer: „Stephan Houben hat ein Top-Netzwerk, das vereinfacht die Sache.“
Für Berghausen sei die Ausgangslage so: „Wir sind abgestiegen, sicher ist das beschämend. Trotz des guten Kaders hat es nicht gereicht, da wir auch extrem viele Chancen nicht genutzt haben. Das war eine ungünstige Gemengelage“, sagt er. Doch die Situation nehme man sportlich. „Wir sind entspannt, wollen jetzt ruhig im Hintergrund weiterarbeiten und sind erst mal klar mit Understatement unterwegs“, führt er aus. Dazu gehört auch, dass der Leistungsgedanke nicht mehr höchstes Ziel sein soll: „Es muss ja nicht immer mindestens die Landesliga sein. Wir wollen nachhaltig aufbauen und eine Perspektive bieten“, sagt Berghausen. Bei Mitgliederzahlen und Finanziellem gehe es dem Verein gut.
Charme-Offensive in der Jugendarbeit
Priorität soll künftig wieder verstärkt der Jugendbereich sein. „Wir sind mit 15 Jugendmannschaften stabil unterwegs. Wir versuchen Heimat für die Viersener Kids zu bleiben, legen Wert auf fußballerische Ausbildung“, sagt der Vorsitzende. Dirk Heimanns ist derzeit kommissarischer Jugendleiter, der Verein arbeitet an einer langfristigen Lösung. Der Zulauf an Spielern ist jedenfalls gut: „Im Training für die B1 hatten wir jetzt 32 Jugendliche, wir müssten schon fast eine zweite Mannschaft aufmachen“, sagt Berghausen. Bei der A-Jugend gebe es – wie aber auch bei den meisten Vereinen – Probleme. Im sehr jungen Erwachsenenalter, an der Grenze vom Jugend- zum Seniorenbereich verliere man etliche Spieler, die sich anderen Dingen zuwenden würden.
Und doch geht der Verein auf Charme-Offensive, veranstaltet Sommercamps für die Kinder. Zur Saisoneröffnung am 25. Juli wurde für die ganze Familie groß aufgefahren werden: mit Spaß und Unterhaltung auf und neben dem Platz. Außerdem gebe es Projekte mit Viersener Schulen: „Da gehen wir nachmittags mit drei oder vier Trainern in die Betreuung und draußen oder in der Sporthalle wird gekickt“, so Berghausen. Klar: Hier soll auch der Nachwuchs von morgen gewonnen werden.
Mit Besonnenheit voranschauen
Im organisatorischen Bereich bleiben die Posten auch in der neuen Saison weitgehend stabil. Berghausens Stellvertreter Claus Andres hat sein Amt niedergelegt, das sei aber schon lange angekündigt gewesen. Manuel Moreira, der in den vergangenen Jahren viele Aufgaben auf sich vereinte und auch das Gesicht des Vereins nach außen war, soll sich weiter auf seine Rolle als Sportlicher Leiter im Seniorenbereich konzentrieren.
Apropos Seniorenbereich: Denn außer der „Ersten“ gab es bei Viersen auch immer noch weitere Herren-Teams. Vor rund einem Jahr löste sich die Reserve in der Kreisliga A auf. Doch eine dritte Mannschaft gibt es, die auch im nächsten Jahr in der C-Liga mit rund 25 Spielern an den Start gehen will. Ob als „Zweite“ oder „Dritte“, das ist noch offen.
Mit Blick auf die starke Kreisliga in der neuen Saison sagt Berghausen: „Die Konkurrenz ist gut, das wird spannend, aber wir wollen oben mitspielen.“ Es gehe jetzt erst mal darum, Ruhe hineinzukriegen: „Wenn das Ganze mit guter Performance einhergeht, habe ich nichts dagegen.“