1. FC Viersen: "Nachhaltig aufbauen und eine Perspektive bieten"

Für Berghausen sei die Ausgangslage so: „Wir sind abgestiegen, sicher ist das beschämend. Trotz des guten Kaders hat es nicht gereicht, da wir auch extrem viele Chancen nicht genutzt haben. Das war eine ungünstige Gemengelage“, sagt er. Doch die Situation nehme man sportlich. „Wir sind entspannt, wollen jetzt ruhig im Hintergrund weiterarbeiten und sind erst mal klar mit Understatement unterwegs“, führt er aus. Dazu gehört auch, dass der Leistungsgedanke nicht mehr höchstes Ziel sein soll: „Es muss ja nicht immer mindestens die Landesliga sein. Wir wollen nachhaltig aufbauen und eine Perspektive bieten“, sagt Berghausen. Bei Mitgliederzahlen und Finanziellem gehe es dem Verein gut.

Charme-Offensive in der Jugendarbeit

Priorität soll künftig wieder verstärkt der Jugendbereich sein. „Wir sind mit 15 Jugendmannschaften stabil unterwegs. Wir versuchen Heimat für die Viersener Kids zu bleiben, legen Wert auf fußballerische Ausbildung“, sagt der Vorsitzende. Dirk Heimanns ist derzeit kommissarischer Jugendleiter, der Verein arbeitet an einer langfristigen Lösung. Der Zulauf an Spielern ist jedenfalls gut: „Im Training für die B1 hatten wir jetzt 32 Jugendliche, wir müssten schon fast eine zweite Mannschaft aufmachen“, sagt Berghausen. Bei der A-Jugend gebe es – wie aber auch bei den meisten Vereinen – Probleme. Im sehr jungen Erwachsenenalter, an der Grenze vom Jugend- zum Seniorenbereich verliere man etliche Spieler, die sich anderen Dingen zuwenden würden.

Und doch geht der Verein auf Charme-Offensive, veranstaltet Sommercamps für die Kinder. Zur Saisoneröffnung am 25. Juli wurde für die ganze Familie groß aufgefahren werden: mit Spaß und Unterhaltung auf und neben dem Platz. Außerdem gebe es Projekte mit Viersener Schulen: „Da gehen wir nachmittags mit drei oder vier Trainern in die Betreuung und draußen oder in der Sporthalle wird gekickt“, so Berghausen. Klar: Hier soll auch der Nachwuchs von morgen gewonnen werden. Mit Besonnenheit voranschauen

Im organisatorischen Bereich bleiben die Posten auch in der neuen Saison weitgehend stabil. Berghausens Stellvertreter Claus Andres hat sein Amt niedergelegt, das sei aber schon lange angekündigt gewesen. Manuel Moreira, der in den vergangenen Jahren viele Aufgaben auf sich vereinte und auch das Gesicht des Vereins nach außen war, soll sich weiter auf seine Rolle als Sportlicher Leiter im Seniorenbereich konzentrieren.