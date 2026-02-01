 2026-01-27T15:58:05.997Z

1. FC Viersen: Mit Personaloffensive gegen den Absturz in die A-Liga

Der 1. FC Viersen befindet sich tief im Abstiegskampf. Für die Rückrunde hat der Verein den regionalen Transfermarkt aufgemischt – der Klassenverbleib steht über allem. Auf dem Papier wirkt Viersen jetzt wie ein Spitzenteam. Zumindest kurzfristig.

von Daniel Brickwedde · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Die Viersener werden mit einigen Verstärkungen in die zweite Saisonhälfte gehen..
Die Viersener werden mit einigen Verstärkungen in die zweite Saisonhälfte gehen.. – Foto: Martin Häming

Wer dem Facebook‑Profil des 1. FC Viersen folgt, dem bot der Verein kurz vor Weihnachten reichlich Lesestoff. Fast täglich verfassten die Verantwortlichen dort Beiträge in Form eines Presseberichts, zumeist eingeleitet mit den Worten „Willkommen in Viersen“ – es folgten ein Text und ein Foto eines neuen Spielers im Trikot der Viersener. Auf diese Art stellte der Bezirksligist bis zum 26. Dezember elf Neuzugänge vor. Ein radikaler Umbruch im Kader.

