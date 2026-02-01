1. FC Viersen: Mit Personaloffensive gegen den Absturz in die A-Liga

Wen Viersen geholt hat, ist bemerkenswert. Bei einigen Spielern dürfte Houben seine Kontakte gespielt haben lassen. Da wäre etwa Kevin Weggen zu nennen, der in der Hinrunde beim Oberligisten FC Büderich in 15 Partien über die vollen 90 Minuten auf dem Platz stand. Für die Rückrunde kämpft der 32‑Jährige nun zwei Spielklassen tiefer gegen den Abstieg in die Kreisliga. Weggen ist der Sohn von Houbens Cousine – die Transfergespräche liefen also über den kurzen Familienweg. „Er ist genau der Typ Leader, den wir jetzt brauchen“, sagt Houben.

Oberliga-Routiniers und Rückkehrer waren gesucht

Ebenfalls als Oberliga‑Stammkraft wechselt der 35‑jährige Fabio Ribeiro vom VfB Homberg nach Viersen. Er spielte einst mehrere Jahre in der Regionalliga unter Houben beim SV Straelen. Auch Peter Okafor war früher beim SV Straelen aktiv – und blieb Houben aus dieser Zeit in Erinnerung. Zuletzt stürmte Okafor für Amern in der Landesliga.

Einige Rückkehrer hat Viersen ebenfalls geholt: Leonard Lekaj begann seine Seniorenkarriere einst in Viersen und kehrt nun mit 35 Jahren zurück – ebenso wie der 47‑jährige Lazaros Iliadis. „Alt oder jung ist nicht entscheidend. Mit seiner Erfahrung wird er unserer Defensive guttun“, sagt Houben über Iliadis. Ebenfalls für die Abwehr kam der 30‑jährige Shuremy Felomina, der laut Transfermarkt seit 2014 bei elf verschiedenen Vereinen im höherklassigen niederländischen und belgischen Amateurfußball auflief. „Der Junge ist sicherlich einer der besten Innenverteidiger in der Bezirksliga“, sagt Houben.

Was auffällt: Erfahrung war offenbar das vordergründige Kriterium bei der Spielersuche – angesichts der heiklen Tabellenregion nachvollziehbar. All diese Spieler sind 30 Jahre oder älter. Weitere Neuzugänge sind Mittelfeld-Allrounder Tiago Correira aus Lürrip, Mohamed Kourouma, Jordy Mayunga sowie die Nachwuchsspieler Tom Wolters und Luca Heise. Zehn Spieler haben den Verein hingegen verlassen, einige von ihnen spielten in der Hinrunde noch regelmäßig.

Steht im Sommer der nächste Umbruch an?

Der Klub bleibt somit in seinen halbjährlichen größeren Kaderumbrüchen gefangen, die sich in Viersen seit einiger Zeit etabliert haben. Fraglich ist, wie viele der nun geholten Spieler wirklich langfristig am Hohen Busch bleiben. Den Verantwortlichen dürfte das jedoch egal sein – über allem steht der Klassenverbleib.