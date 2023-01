1. FC Viersen: Mal wieder unter den Topteams der Liga Das Team von Kemal Kuc ist seit dem Aufstieg vor drei Jahren stets Teil der Spitzengruppe in der Landesliga – so auch in dieser Saison. Dabei hat die Viersener Mannschaft im Sommer einen großen Umbruch erlebt.

„Wir sind mit allen Spielern sehr zufrieden: Charakter und Leistung stimmen. Die gesamte Mannschaft und auch die neuen Spieler haben von der ersten Minute eine gute Einstellung gehabt“, erklärt Trainer Kemal Kuc, der bei seiner Mannschaft noch weiteres Entwicklungspotenzial sieht. Die Mannschaft ist in der Offensive immer gefährlich, das zeigen die Ergebnisse. In sieben Spielen erzielte das Team dabei mindestens drei Tore. Petar Popovic (6) und Justin Butterweck (8) sind die beiden erfolgreichsten Torschützen. Gerade über die schnellen Außenspieler können die Viersener viel Druck aufbauen und den Ball dann ins Zentrum spielen. Auch die Defensive des 1. FC Viersen steht solide: Die 15 Gegentore der ersten Saisonhälfte zeigen, dass die Viersener Abwehrreihe nur schwer zu knacken ist. Zum Vergleich: Der Tabellenvierte VfB 03 Hilden II hat bereits 25 Gegentore kassiert, Verfolger VSF Amern immerhin 19. Lediglich Spitzenreiter FC Büderich hat mit zwölf Treffern eine bessere Hintermannschaft.

Der Start in die Liga war zunächst etwas holprig. Nach einer 0:1-Derbyniederlage im Heimspiel gegen die VSF Amern gab es eine Woche später ein 0:0-Unentschieden beim ASV Süchteln. Zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison machte sich bemerkbar, dass im Sommer ein Umbruch im Kader stattgefunden hatte. Fortan lief es dann aber besser. Vier Siege in Folge waren das Ergebnis: SC Kapellen-Erft (2:0), SG Unterrath (1:0), 1. FC Mönchengladbach (4:3), Holzheimer SG (4:1). Am siebten Spieltag war man dem Sieg beim Rather SV nahe, kassierte in der Nachspielzeit dann aber den Gegentreffer zum 3:3. Zum Abschluss der ersten Saisonhälfte gewannen die Viersener die beiden Derbyspiele beim VSF Amern und gegen ASV Süchteln jeweils mit 3:0.

„Es war klar, dass die erste Zeit schwierig wird. Wir wollten aber bewusst eine junge Mannschaft aufbauen“, sagte Coach Kuc. Insgesamt wechselten 13 neue Spieler im Sommer zum Hohen Busch. Gewisse Automatismen fehlten in der Anfangszeit der Saison daher noch. „Die Mannschaft musste am Anfang auch noch verstehen, wie ich spielen wollte. Das ist aber ein normaler Prozess“, so Kuc. Taktisch wurde es ab Spieltag drei dann aber schon deutlich besser, von da an stimmten auch die Ergebnisse. Wichtig war Kuc dabei, dass die Mannschaft mit und auch ohne Ball der Situation entsprechend richtig steht und das Umschaltspiel funktioniert. Das war am Anfang nicht der Fall.

Personalien

Mit Adnan Aoudou (26) hat die Mannschaft einen Abgang zu verzeichnen, der sich bei einem anderen Verein mehr Spielanteile erhofft. „Die Qualität von Adnan ist sehr gut, er hatte aber letzte Saison Pech mit einer langen Verletzung. So hat er nicht zeigen können, was er wirklich kann“, sagt Kuc, der die Entscheidung von Aoudou verstehen kann. Mit Almir Arapovic (24) kehrt allerdings auch ein Abwehrspieler nach Viersen zurück, der bereits 2017/18 in den Farben des Vereins in der Landesliga auflief. Zuletzt spielte Arapovic dreieinhalb Jahre für den VfR Fischeln. „Almir passt perfekt zu uns und wir sind glücklich, dass wir ihn schon in der Winterpause verpflichten konnten“, so Viersens Cheftrainer.

So sieht die Vorbereitung aus

Trainingsstart war am Dienstag. In der Vorbereitung stehen folgende Testspiele für den 1. FC Viersen an: 22.01. Sportfreunde Neuwerk (H), 28.01. SV Helpenstein (A), 05.02. SV Scherpenberg (H), 12.02. DJK Fortuna Dilkrath (H) und 18.02. VfL Jüchen-Garzweiler (A). Zudem nimmt die Mannschaft auch noch an der Hallenstadtmeisterschaft in Viersen am 15.01. teil. Sollte das Team dort einen der ersten beiden Plätze erreichen, würde ein Teil der Mannschaft auch beim Hallenmasters in Dülken teilnehmen.