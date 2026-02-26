 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

1. FC Viersen kann vorlegen, Topspiel am Samstag bei SpVg Odenkirchen

Bezirksliga 3: Der 1. FC Viersen eröffnet am Freitag den Spieltag mit einem Heimspiel gegen den TuS Wickrath, am Samstag folgt ein Topspiel zwischen der SpVg Odenkirchen und OSV Meerbusch.

von André Nückel · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Zwischen Viersen und Wickrath steht das Rückspiel an.
Zwischen Viersen und Wickrath steht das Rückspiel an. – Foto: Udo Hützen www.opaudo.de

Spieltag 21 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Der 1. FC Viersen kann im Abstiegskampf am Freitag vorlegen, TuS Wickrath heißt der Gegner. Am Samstag könnte das Landesliga-Rennen spannender werden, falls die SpVg Odenkirchen den OSV Meerbusch bezwingen sollte.

Morgen, 19:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
19:30live
Spieltext FC Viersen - TuS Wickrath

Sa., 28.02.2026, 18:00 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
18:00
Spieltext FC Mgladbach - Brüggen

Sa., 28.02.2026, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
19:00live
Spieltext Odenkirchen - OSV Meerbu.

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
15:30
Spieltext Tönisberg - DJK Dilkrath

So., 01.03.2026, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
15:15
Spieltext SSV Grefrath - SF Neuwerk

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
15:30
Spieltext Nettetal II - TSV Bockum

So., 01.03.2026, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
15:15
Spieltext Türkiyemspor - CSV Marathon

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
15:30
Spieltext Thomasstadt - VfR Fischeln

____

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - 1. FC Mönchengladbach
So., 08.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SC Union Nettetal II
So., 08.03.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Thomasstadt Kempen
So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SSV Grefrath 1910/24
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - VfL Tönisberg
So., 08.03.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - VfR Krefeld-Fischeln
So., 08.03.26 15:30 Uhr OSV Meerbusch - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 08.03.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SpVg Odenkirchen

23. Spieltag
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Thomasstadt Kempen - CSV Marathon Krefeld
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr VfL Tönisberg - TuRa Brüggen
Sa., 14.03.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - 1. FC Viersen
Sa., 14.03.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - Sportfreunde Neuwerk
So., 15.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 15.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - TSV Krefeld-Bockum
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - DJK Fortuna Dilkrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - OSV Meerbusch

