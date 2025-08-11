1. FC Viersen II zieht Mannschaft aus der Kreisliga A zurück

Nach dem der SV Lürrip II nimmt auch die zweite Mannschaft des 1. FC Viersen kommende Saison nicht an der Kreisliga teil. Der Verein zieht die Mannschaft zurück. Die Kreisliga A reduziert sich damit auf 14 Teilnehmer für die kommende Saison. Viersen-Abteilungsleiter Manuel Moreira erklärt den Hintergrund.

„Wir werden keine zweite Mannschaft melden. Wir haben versucht, alles auf die Beine zu stellen. Aber am Ende hat es nicht so funktioniert, dass es Sinn ergeben hätte“, erklärte Manuel Moreira, Abteilungsleiter Sport beim 1. FC Viersen, auf Nachfrage. Das Risiko keine vollständige Mannschaft für die Saison zu haben, sei einfach zu groß gewesen.

Die Kreisliga A des Fußballkreises Mönchengladbach-Viersen ist noch nicht in ihre neue Saison 205/26 eingestiegen, ist aber bereits um zwei Teilnehmer ärmer. Nachdem bereits zur Mitte der Woche der SV Lürrip II seine Mannschaft abgemeldet hat, hat nun auch der 1. FC Viersen II seinen Rückzug offiziell vermeldet. Somit stehen beide als Absteiger in die B-Liga fest und gleichzeitig schrumpft das Kreisoberhaus von 16 auf 14 Mannschaften.

Im Juni hatten rund ein Dutzend Spieler den Verein plötzlich in Richtung Liga-Konkurrent Wickrathhahn verlassen. Ob diese Spieler freiwillig gingen oder bewusst abgeworben wurden, darum hatten Wickrathhahn und Moreira zu dem Zeitpunkt noch gestritten. In Folge stand Viersens Reserve aber beinahe ohne Mannschaft da und bemühte sich über die Sommerpause um Spieler. Ohne den gewünschten Erfolg, wie jetzt klar wird.

„Wir hätten noch Jungs gehabt, die bereit gewesen wären, für den Verein zu spielen. Aber wir wollen niemanden, der das ehrlich meint mit uns, verbauen, in der Kreisliga A zu spielen. Das bringt nichts“, erklärt Moreira. So habe man jetzt „schweren Herzens“ die Mannschaft zurückgezogen und den verbleibenden Spielern noch einen Vereinswechsel ermöglicht. Auch in Viersen habe man mit der Unverbindlichkeit der Spieler zu kämpfen gehabt, demnach zählen feste Zusagen heute nichts mehr, sagt Moreira. „In der Kreisklasse kämpfen viele mit diesen Problemen. Da wird es für jeden Verein schwer. Du kannst nur Vollgas geben und die Rahmenbedingungen geben, aber es hat trotzdem nicht gereicht. Aber dann ist es halt so“, sagt Moreira auch mit Blick auf die Leidensgenossen bei Lürrip II. Auch hier hatten nur wenige der 17 fest vorgesehen Spieler ein Mindestmaß an Zuverlässigkeit gezeigt. Lürrip hatte ebenfalls in dieser Woche den Rückzug der Reserve bekanntgegeben.

Während die erste Mannschaft regulär in der Bezirksliga an den Start geht, soll auch die dritte Mannschaft in der Kreisliga C die Saison bestreiten. Einige Spieler der aufgelösten Reserve hätten sich auch für die dritte Mannschaft entschieden. „Nächste Jahr wollen wir in der Kreisliga B wieder eine Zweite aufbauen“, befeuert Moreira die Hoffnung auf einen Neustart.

Viersen II spielte als Reserve in den vergangenen A-Liga-Spielzeiten stets eine starke Rolle. In der jüngsten Saison hielt man als Elfter die Klasse, die Saisons 2023/24 und 2022/23 beendeten die Viersener als Neunte und Siebte.