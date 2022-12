1. FC Viersen hat gegen große Namen gespielt FuPa-Wintercheck: Die U19 des 1. FC Viersen blickt auf eine abwechslungsreiche Halbserie zurück - und freut sich auf die kommenden Aufgaben.

Im FuPa-Wintercheck stehen die Protagonisten des Amateurfußballs am Niederrhein und Mittelrhein im Fokus. Diesmal beantworten Arian Gerguri und Carlos Miguel, das Trainerteam der U19 des 1. FC Viersen, die Fragen der Redaktion.

Gibt es Veränderungen im Team?

Arian Gerguri und Carlos Miguel: Nein, alle fühlen sich pudelwohl.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Gerguri und Miguel: Da wir komplett neues Team auf die Beine gestellt haben, haben sich die Jungs sehr schnell an den Verein gewöhnt und sehr schnell zu einer Einheit geformt. Einer der Gründe war auch das erfolgreiche Trainingslager in Österreich.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Gerguri und Miguel: Das Heimspiel gegen den 1. FC Mönchengladbach, welches wir mit 3:0 für uns entscheiden konnten, und dann eine Woche später das zweite Qualifikationsspiele gegen PSV, wo wir zur Halbzeit 1:2 zurücklagen, aber ganz viel vom Spiel hatten. Am Ende konnten wir das Spiel mit 4:2 gewinnen. In der Meisterschaft war das 3:3 gegen den SC St. Tönis ein sehr gutes Spiel auf ganz hohem Niveau, wo wir kurz vor Schluss den Ausgleichstreffer bekommen haben. Das war ein Spiel mit offenem Visier auf beiden Seiten.

Negativ leider Gottes nur, mit welcher Härte man uns als fast reinem Jungjahrgang jede Woche gegenübertritt und daher ein Kreuzbandriss, zwei Knochenbrüche, ein Handgelenksbruch und ein Wadenbeinbruch, draus resultieren.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Gerguri und Miguel: Dass alle Jungs fit sind und wir weiterhin erfolgreich das umsetzen und die Jungs für die 1. Mannschaft bestmöglich vorbereiten können.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Gerguri und Miguel: Ja, da gibt es einige speziell bei den Herbstturnier was wir organisiert haben, wo du dich dann auf einmal gegen Benfica Lissabon oder die NLZ-Teams vom VfL Bochum, Bayer Leverkusen oder Fortuna Düsseldorf messen kannst. Dies war eine tolle Erfahrung und eine super Veranstaltung.

Des Weiteren freuen wir uns schon auf die Winter Vorbereitung, wo wir uns mit der U17 von Fortuna Düsseldorf messen werden und ein weiteres Highlight wird sein, der Leistungsvergleich mit der U18 von MVV Maastricht, wo wir im Stadion der Profis spielen werden.