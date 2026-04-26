 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

1. FC Viersen entscheidet Abstiegskampf - Neuwerk & Brüggen stark

Bezirksliga 3: Sportfreunde Neuwerk verkürzen mit Kantersieg, TuRa Brüggen überzeugt deutlich und SpVg Odenkirchen bleibt dran. Im Keller feiert 1. FC Viersen wichtigen Sieg bei Türkiyemspor.

von André Nückel · Heute, 17:55 Uhr · 0 Leser
Sieg für Viersen.
Sieg für Viersen. – Foto: Sascha Köppen

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Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Spieltag 29 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Sportfreunde Neuwerk verkürzen den Abstand auf OSV Meerbusch, während TuRa Brüggen offensiv glänzt. Unten verschafft sich 1. FC Viersen Luft im direkten Duell.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

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Fr., 24.04.2026, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
2
2

Tabellenführer OSV Meerbusch musste sich mit einem Punkt begnügen und verpasste es, den Vorsprung weiter auszubauen. Nach der Führung der Gäste durch Nick Armbrüster (34.) drehte Meerbusch die Partie durch Timo Fabian Kaufmann (53.) und Frederic Klausner (78.). Doch in der Nachspielzeit gelang Yigit Taha Siyak noch der Ausgleich (90.+5). Während Meerbusch an der Spitze bleibt, verpasst das Team einen weiteren Schritt Richtung direkter Aufstieg. SC St. Tönis 1911/20 II behauptet sich mit dem späten Punktgewinn im oberen Tabellenbereich und unterstreicht seine stabile Form, wobei dieses Comeback keine Selbstverständlichkeit war, denn am Donnerstag verstarb Markus Hagedorn - mehr dazu an dieser Stelle.

Fr., 24.04.2026, 20:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
2
1
Abpfiff
+Video
Im Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenhälfte sicherte sich der TSV Krefeld-Bockum drei wichtige Punkte. Patrick Pasthy brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (18.), ehe Janik Ott kurz vor der Pause erhöhte (45.). Nach dem Seitenwechsel verkürzte Patrice Diane für Dilkrath (64.), doch mehr ließ Bockum nicht zu. Damit verschafft sich der TSV etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt, während DJK Fortuna Dilkrath im engen Mittelfeld den Anschluss nach oben verpasst und den Blick weiter nach unten richten muss.

Heute, 15:30 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
1
6
Abpfiff

Die Sportfreunde Neuwerk unterstreichen ihre Ambitionen eindrucksvoll und setzen den Tabellenführer weiter unter Druck. Marius Meffert eröffnete den Torreigen früh (8.), ehe Christian Schultz mit einem Doppelpack nachlegte (40. Foulelfmeter, 46.) und später erneut traf (58.). Weitere Treffer von Marwan El Khoulati Haroun (52.) und Lasse Buschmann (76.) sorgten für klare Verhältnisse. Der Anschlusstreffer von Eric Scheuren (64.) blieb ohne größere Bedeutung. Neuwerk festigt Rang zwei und verkürzt den Abstand zur Spitze, während Kempen auf Platz elf rangiert.

Heute, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
0
0
Abpfiff

Im Duell zweier Teams aus dem Tabellenmittelfeld fielen keine Tore. Weder der SSV Grefrath 1910/24 noch der VfL Tönisberg konnten sich entscheidend durchsetzen, sodass beide Mannschaften mit einem Punkt leben müssen. Grefrath bleibt im gesicherten Mittelfeld, während Tönisberg weiterhin im unteren Tabellenbereich rangiert und es verpasst, sich etwas Luft zu verschaffen.

Gestern, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
2
1

Die SpVg Odenkirchen erfüllt ihre Pflichtaufgabe und bleibt im Rennen um die oberen Plätze. Vincent Schleifer brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße (20., 59.), ehe Deniz Can Salk in der Schlussphase verkürzte (87.). Odenkirchen behauptet damit Rang vier und hält Anschluss an Platz zwei, während der 1. FC Mönchengladbach weiter im Tabellenkeller bleibt und wichtige Punkte im Kampf um Rang 15 liegen lässt.

Heute, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
2
3
Abpfiff

Im direkten Duell im Tabellenkeller setzte sich der 1. FC Viersen durch und verschafft sich damit wichtige Zähler im Abstiegskampf. Die Gäste gingen früh mit 2:0 in Führung (7., 8.), ehe Thomas Tümmers für Türkiyemspor zunächst verkürzte (43.) und nach der Pause ausglich (51.). Die Entscheidung fiel durch Leonard Lekaj, der zum 3:2 traf (66.). Viersen verbessert sich damit im Rennen um Rang 15 auf 24 Punkte, während Türkiyemspor und der 1. FC Mönchengladbach weit abgeschlagen sind. Da mindestens acht Punkte zwischen Viersen und den direkten Abstiegsplätze liegen, ist der direkte Abstiegskampf mehr oder weniger entschieden, es geht nur noch um die Relegationsränge.

Heute, 15:30 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
2
6
Abpfiff

Ein deutliches Ausrufezeichen setzte TuRa Brüggen im Auswärtsspiel beim CSV Marathon Krefeld. Nils Bonsels ragte mit vier Treffern heraus (1., 34., 55., 82.) und war maßgeblich am klaren Erfolg beteiligt. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Ilay Baris (10.) sorgten Robin Hürckmans (47.) und Erdem Yildiray Eroglu (52.) für die Vorentscheidung. Elyesa Terzi konnte zwischenzeitlich verkürzen (64.), doch Brüggen blieb souverän. Damit behauptet Brüggen Rang drei, während Marathon im Mittelfeld verharrt.

Heute, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
2
2
Abpfiff
Spieltext VfR Fischeln - TuS Wickrath

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Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag
Mi., 29.04.26 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Sportfreunde Neuwerk
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Türkiyemspor Mönchengladbach
Sa., 02.05.26 19:00 Uhr TuS Wickrath - CSV Marathon Krefeld
So., 03.05.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Thomasstadt Kempen
So., 03.05.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SC Union Nettetal II
So., 03.05.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TSV Krefeld-Bockum
So., 03.05.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - OSV Meerbusch
So., 03.05.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - VfR Krefeld-Fischeln

31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TuS Wickrath
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - TuRa Brüggen
Sa., 09.05.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - VfL Tönisberg
So., 10.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 10.05.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - DJK Fortuna Dilkrath
So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SSV Grefrath 1910/24
So., 10.05.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - 1. FC Mönchengladbach
So., 10.05.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - 1. FC Viersen

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