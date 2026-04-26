1. FC Viersen entscheidet Abstiegskampf - Neuwerk & Brüggen stark

Sieg für Viersen. – Foto: Sascha Köppen

_______________

Tabellenführer OSV Meerbusch musste sich mit einem Punkt begnügen und verpasste es, den Vorsprung weiter auszubauen. Nach der Führung der Gäste durch Nick Armbrüster (34.) drehte Meerbusch die Partie durch Timo Fabian Kaufmann (53.) und Frederic Klausner (78.). Doch in der Nachspielzeit gelang Yigit Taha Siyak noch der Ausgleich (90.+5). Während Meerbusch an der Spitze bleibt, verpasst das Team einen weiteren Schritt Richtung direkter Aufstieg. SC St. Tönis 1911/20 II behauptet sich mit dem späten Punktgewinn im oberen Tabellenbereich und unterstreicht seine stabile Form, wobei dieses Comeback keine Selbstverständlichkeit war, denn am Donnerstag verstarb Markus Hagedorn - mehr dazu an dieser Stelle.

Im Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenhälfte sicherte sich der TSV Krefeld-Bockum drei wichtige Punkte. Patrick Pasthy brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (18.), ehe Janik Ott kurz vor der Pause erhöhte (45.). Nach dem Seitenwechsel verkürzte Patrice Diane für Dilkrath (64.), doch mehr ließ Bockum nicht zu. Damit verschafft sich der TSV etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt, während DJK Fortuna Dilkrath im engen Mittelfeld den Anschluss nach oben verpasst und den Blick weiter nach unten richten muss.

Die Sportfreunde Neuwerk unterstreichen ihre Ambitionen eindrucksvoll und setzen den Tabellenführer weiter unter Druck. Marius Meffert eröffnete den Torreigen früh (8.), ehe Christian Schultz mit einem Doppelpack nachlegte (40. Foulelfmeter, 46.) und später erneut traf (58.). Weitere Treffer von Marwan El Khoulati Haroun (52.) und Lasse Buschmann (76.) sorgten für klare Verhältnisse. Der Anschlusstreffer von Eric Scheuren (64.) blieb ohne größere Bedeutung. Neuwerk festigt Rang zwei und verkürzt den Abstand zur Spitze, während Kempen auf Platz elf rangiert.

Im Duell zweier Teams aus dem Tabellenmittelfeld fielen keine Tore. Weder der SSV Grefrath 1910/24 noch der VfL Tönisberg konnten sich entscheidend durchsetzen, sodass beide Mannschaften mit einem Punkt leben müssen. Grefrath bleibt im gesicherten Mittelfeld, während Tönisberg weiterhin im unteren Tabellenbereich rangiert und es verpasst, sich etwas Luft zu verschaffen.

Die SpVg Odenkirchen erfüllt ihre Pflichtaufgabe und bleibt im Rennen um die oberen Plätze. Vincent Schleifer brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße (20., 59.), ehe Deniz Can Salk in der Schlussphase verkürzte (87.). Odenkirchen behauptet damit Rang vier und hält Anschluss an Platz zwei, während der 1. FC Mönchengladbach weiter im Tabellenkeller bleibt und wichtige Punkte im Kampf um Rang 15 liegen lässt.

Im direkten Duell im Tabellenkeller setzte sich der 1. FC Viersen durch und verschafft sich damit wichtige Zähler im Abstiegskampf. Die Gäste gingen früh mit 2:0 in Führung (7., 8.), ehe Thomas Tümmers für Türkiyemspor zunächst verkürzte (43.) und nach der Pause ausglich (51.). Die Entscheidung fiel durch Leonard Lekaj, der zum 3:2 traf (66.). Viersen verbessert sich damit im Rennen um Rang 15 auf 24 Punkte, während Türkiyemspor und der 1. FC Mönchengladbach weit abgeschlagen sind. Da mindestens acht Punkte zwischen Viersen und den direkten Abstiegsplätze liegen, ist der direkte Abstiegskampf mehr oder weniger entschieden, es geht nur noch um die Relegationsränge.

Ein deutliches Ausrufezeichen setzte TuRa Brüggen im Auswärtsspiel beim CSV Marathon Krefeld. Nils Bonsels ragte mit vier Treffern heraus (1., 34., 55., 82.) und war maßgeblich am klaren Erfolg beteiligt. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Ilay Baris (10.) sorgten Robin Hürckmans (47.) und Erdem Yildiray Eroglu (52.) für die Vorentscheidung. Elyesa Terzi konnte zwischenzeitlich verkürzen (64.), doch Brüggen blieb souverän. Damit behauptet Brüggen Rang drei, während Marathon im Mittelfeld verharrt.

Spieltext VfR Fischeln - TuS Wickrath

____

Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag

Mi., 29.04.26 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Sportfreunde Neuwerk

Sa., 02.05.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Türkiyemspor Mönchengladbach

Sa., 02.05.26 19:00 Uhr TuS Wickrath - CSV Marathon Krefeld

So., 03.05.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Thomasstadt Kempen

So., 03.05.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SC Union Nettetal II

So., 03.05.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TSV Krefeld-Bockum

So., 03.05.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - OSV Meerbusch

So., 03.05.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - VfR Krefeld-Fischeln



31. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TuS Wickrath

Fr., 08.05.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - TuRa Brüggen

Sa., 09.05.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - VfL Tönisberg

So., 10.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SC St. Tönis 1911/20 II

So., 10.05.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - DJK Fortuna Dilkrath

So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SSV Grefrath 1910/24

So., 10.05.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - 1. FC Mönchengladbach

So., 10.05.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - 1. FC Viersen