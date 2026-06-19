1. FC Viersen braucht im Relegationsrückspiel Sieg gegen Hackenberg

Für den Trainer wäre ein Abstieg nur schwer zu erklären. „Es wäre tatsächlich in meinen 30 Jahren als Trainer der unnötigste Abstieg, den ich jemals erlebt habe“, sagte Houben. Zwar habe es auch in dieser Saison einige Spiele gegeben, die seine Mannschaft verdient verloren habe. Insgesamt sei die Anzahl der vergebenen Chancen jedoch ein entscheidender Faktor gewesen. „Wenn nur die Hälfte unserer Torchancen reingeht, hätten wir heute nicht in Hackenberg spielen müssen“, so Houben.

Nun zählt jedoch nicht mehr die Vergangenheit. Am Sonntag geht es einzig und allein um die letzten 90 Minuten der Saison – möglicherweise auch um 120 Minuten oder ein Elfmeterschießen. Houben bringt die Situation auf den Punkt: „Danach ist Urlaub, egal wie er ausfällt. Da gibt es keine Ausreden mehr. Da gibt es nur ein offenes Visier, Kopf hoch, Brust raus und dann geht es in die eine oder andere Richtung.“ Der 1. FC Viersen glaubt noch an den Klassenerhalt am Hohen Busch.

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