Stephan Houben hat den 1. FC Viersen stabilisiert. – Foto: Martin Häming

1. FC Viersen bindet Trainer Stephan Houben langfristig Seit der Amtsübernahme hat Stephan Houben die Mannschaft in der Bezirksliga stabilisiert. Inzwischen kann der 1. FC Viersen wieder auf den Klassenverbleib hoffen. Grund genug für die Verantwortlichen, den Vertrag des Trainers frühzeitig zu verlängern.

Beim 1. FC Viersen geht es seit einigen Wochen sportlich aufwärts. Das liegt unter anderem an der Arbeit von Stephan Houben. Der Trainer, der schon lange auf der Wunschliste der sportlichen Leitung stand, hat es innerhalb kürzester Zeit geschafft, seine Philosophie im Verein zu verankern. Sein Leitmotiv „Mentalität ist nicht verhandelbar“ ist mittlerweile fest im Team verankert und zeigt sich nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Auftreten der gesamten Mannschaft.

Die Entwicklung lässt sich deutlich ablesen: Nach einem missglückten Saisonstart mit null Punkten aus den ersten sechs Spielen hat Houben die Mannschaft aufgebaut und stabilisiert: Seit seinem Amtsantritt holte Viersen elf Punkte aus acht Begegnungen. In der Bezirksliga steht die Mannschaft nun auf Rang 14 und damit wieder in Schlagdistanz zu den Nichtabstiegsplätzen. Aufbruchstimmung am Hohen Busch

Angesichts dieser Entwicklung herrscht beim Verein spürbare Aufbruchstimmung. Den Verein hat dies dazu veranlasst, den Vertrag mit Houben frühzeitig bis Juni 2027 zu verlängern. Der Verein spricht von einem „vorzeitigen Weihnachtsgeschenk“ und hofft, dass sich künftig noch mehr Zuschauer am Hohen Busch und bei den Auswärtsspielen persönlich vom Aufschwung überzeugen. Auch neben der Seitenlinie setzt der 1. FC Viersen 05 auf Beständigkeit: Manuel Moreira, der bereits mit einem möglichen Rückzug ins Privatleben liebäugelnd hatte, bleibt dem Verein ebenfalls bis 2027 als Abteilungsleiter Sport erhalten.