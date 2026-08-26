1. FC Viersen besetzt wichtigen Posten mit ehemaligem KFC-Fachmann

Das ist Dmitry Voronov. – Foto: Jochen Classen

Der 1. FC Viersen hat einen erfolgreichen Start in die Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen geschafft. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga hat sich der Traditionsverein bei den Senioren zumindest kadertechnisch neu aufgestellt, Stephan Houben hat als Trainer weiterhin das Sagen. Für die Jugend gibt es aber ab sofort einen neuen Ansprechpartner - und hier ist Viersen ein Coup gelungen: Dmitry Voronov ist ab sofort Jugendleiter der 05er.

Als Trainer war er für diverse Teams verantwortlich, darunter viele Jahre in der Niederrheinliga zwischen der C- und A-Jugend. Viele Spieler aus der Region trainierten unter Voronov, der auch zweimal bei den Senioren in der Verantwortung stand: 2021/22 für 15 Spiele als Trainer in der Regionalliga West, 2022/23 für 13 Spiele als Oberliga-Coach. Entsprechend darf sich Viersen auf viel Erfahrung und ein großes Netzwerk freuen.

Voronov, 40 Jahre alt, ist am Niederrhein vorrangig für seine Zeit beim KFC Uerdingen bekannt. Den ehemaligen Bundesliga-Klub unterstützte er in einer chaotischen Phase zeitweise als Vorstand, leistete aber vor allem in der Jugend und bei den Senioren einen nennenswerten Job.

Voronov bringt viel Erfahrung mit

„Seine Laufbahn im Nachwuchsbereich führte ihn unter anderem über Tätigkeiten als Jugendtrainer, Nachwuchs-Cheftrainer und Leiter des Nachwuchsscoutings bis hin zum technischen Leiter und Leiter der Nachwuchsabteilung. Darüber hinaus übernahm er auch Verantwortung als Trainer und Interimscoach der ersten Mannschaft. Voronov ist Inhaber der UEFA-A-Lizenz und verfügt damit über umfangreiche Erfahrungen sowohl im sportlichen als auch im organisatorischen Bereich der Nachwuchsarbeit“, erklärt Viersen.

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Vorgestellt wurde der neue Jugendleiter schon, erste Pläne teilte der aktuelle A-Ligist auch gleich mit: „Gestern wurde Dmitry im Rahmen der ersten Trainersitzung für die neue Saison offiziell vorgestellt. Dabei hatte er die Gelegenheit, sich persönlich bei den anwesenden Trainern vorzustellen und seine ersten Ideen und Vorstellungen für die zukünftige Ausrichtung unserer Jugendabteilung zu präsentieren. Im Mittelpunkt standen dabei insbesondere die weitere Entwicklung des Nachwuchsbereichs, eine klare sportliche Ausrichtung sowie der mittelfristige Weg, den der 1. FC Viersen mit seiner Jugendabteilung einschlagen möchte.“

Coup für einen A-Ligisten

Auch wenn es nach wie vor ungewohnt klingt, dass der 1. FC Viersen in der Kreisliga spielt, ist diese Personalie für einen A-Ligisten ein Coup. Nach zuletzt zähen Jahren geht der Klub in jedem Fall richtige Schritte, um die Nachwuchsabteilung umzukrempeln - und mit Voronov hat der Verein einen kompetenten Mann geangelt.