1. FC Union Berlin II im 11:1-Torrausch, FC Energie Cottbus mit 14:0

FC Carl Zeiss Jena II – Türkiyemspor Berlin 3:2

Ein emotionales Duell entwickelte sich in Jena, in dem Julia Arnold die Gastgeberinnen früh in der 16. Minute in Führung brachte. Doch Anna-Sophie Fechner schlug zweimal eiskalt zurück – erst in der 18., dann in der 35. Minute. Nach der Pause brachte Helen Börner den FC Carl Zeiss Jena II mit einem Doppelschlag (51., 69.) auf die Siegerstraße zurück und drehte die Partie erneut zugunsten der Thüringerinnen.

FC Viktoria 1889 Berlin – 1. FFC Fortuna Dresden 4:0

Vor 2235 Zuschauern zeigte Viktoria eine dominante zweite Halbzeit. Aylin Yaren eröffnete in der 49. Minute den Torreigen. Eunice Beckmann legte in der 58. Minute nach, ehe Anna Höfker (85.) und Laura Casanovas Diaz (89.) in der Schlussphase alles klar machten. Ein klarer Sieg und ein emotionaler Auftritt vor großer Kulisse.

F.C. Hansa Rostock – 1. FFV Erfurt 2:5

Vor 1350 Zuschauern sah es lange nach einem Heimsieg für Hansa aus: Laurentia Köhler (6.) und Elly Böttcher (20.) brachten die Gastgeberinnen in Führung. Doch dann begann der Erfurter Sturmlauf. Lea Schrenk (57., 69.), Mandy Uhl (59.), Antonia Janssen per Foulelfmeter (73.) und Anna Mittelsdorf (75.) drehten das Spiel binnen weniger Minuten in ein wahres Offensivspektakel für die Gäste.

1. FC Magdeburg – 1. FFC Turbine Potsdam II 3:0

Kurz vor und direkt nach der Pause schlug der FCM doppelt zu: Theresa Amelie Große verwandelte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Foulelfmeter (45.+2), Amy Cienskowski legte Sekunden nach Wiederanpfiff das 2:0 nach (46.), ehe Große in der gleichen Minute ein weiteres Mal vom Punkt traf. 352 Zuschauer verfolgten einen konzentrierten und effizienten Auftritt der Magdeburgerinnen.

RB Leipzig II – Hertha BSC 0:1

In einem intensiven Spiel mit nur einem Treffer zeigte Hertha BSC die effizientere Leistung. Lotte Reimold erzielte bereits in der 12. Minute das Tor des Tages. Die Leipzigerinnen fanden keine Antwort auf die frühe Führung, sodass es beim knappen, aber umjubelten Auswärtssieg für die Gäste blieb – beobachtet von 120 Zuschauern.

1. FC Union Berlin II – Bischofswerdaer FV 08 11:1

Ein Torfestival in Berlin-Köpenick: Schon früh zeichnete sich das Debakel für die Gäste ab. Sandra Weihmann eröffnete in der 8. Minute, Lina Krauss (22., 36.) erhöhte. Zwar gelang Nadine Rinke in der 40. Minute der Ehrentreffer, doch danach brach es über Bischofswerda herein. Insgesamt elf verschiedene Union-Spielerinnen trugen sich in die Torschützenliste ein, darunter Annika Mahlau (49./Foulelfmeter), Latoya Maxime Bach (53.) und Josephine Ahlswede (89.). 227 Zuschauer erlebten ein einseitiges Spektakel.