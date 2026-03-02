 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

1. FC Union Berlin II gewinnt Geduldsspiel in der Regionalliga

Was war in der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg los?

von red · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

In der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Frauen-Regionalliga Nordost

SV BW Hohen Neuendorf – 1. FC Union Berlin II 0:1

Ein echtes Geduldsspiel vor 102 Zuschauern, das bis tief in die Schlussphase hinein von nervenaufreibender Spannung und großem Kampfgeist geprägt war. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Duell auf Augenhöhe und ließen defensiv kaum etwas anbrennen, sodass es lange Zeit nach einer torlosen Punkteteilung aussah. Doch in der 81. Minute gab es einen Jubel, als Hannah Kratz (81.) den Ball zur viel umjubelten Führung für die Union-Reserve traf. Die Gastgeberinnen aus Hohen Neuendorf warfen in den letzten Augenblicken noch einmal alles nach vorne und kämpften leidenschaftlich um den Ausgleich, doch die Union-Defensive hielt dem Druck mit unbändigem Siegeswillen stand.

Frauen-Landesliga Brandenburg

Es fand kein Spiel statt.

