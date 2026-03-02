1. FC Union Berlin II gewinnt Geduldsspiel in der Regionalliga

SV BW Hohen Neuendorf – 1. FC Union Berlin II 0:1

Ein echtes Geduldsspiel vor 102 Zuschauern, das bis tief in die Schlussphase hinein von nervenaufreibender Spannung und großem Kampfgeist geprägt war. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Duell auf Augenhöhe und ließen defensiv kaum etwas anbrennen, sodass es lange Zeit nach einer torlosen Punkteteilung aussah. Doch in der 81. Minute gab es einen Jubel, als Hannah Kratz (81.) den Ball zur viel umjubelten Führung für die Union-Reserve traf. Die Gastgeberinnen aus Hohen Neuendorf warfen in den letzten Augenblicken noch einmal alles nach vorne und kämpften leidenschaftlich um den Ausgleich, doch die Union-Defensive hielt dem Druck mit unbändigem Siegeswillen stand.