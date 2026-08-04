1. FC Stern Mögglingen trauert um seinen 1. Vorsitzenden Heiko Hegele von Nico Schoch · Heute, 10:11 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicolas Schoch

Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer nimmt der 1. FC Stern Mögglingen Abschied von seinem 1. Vorsitzenden Heiko Hegele. Der vierfache Familienvater verstarb völlig unerwartet und viel zu früh im Alter von nur 47 Jahren.

Der 1. FC Stern Mögglingen steht unter Schock. Der plötzliche Tod von Heiko Hegele hinterlässt eine Lücke, die kaum in Worte zu fassen ist. Für viele war er weit mehr als ein Vorsitzender – er war Ideengeber, Organisator, Wegbegleiter und Freund. Einer, der stets anpackte, Verantwortung übernahm und den Verein zusammenhielt.

Vor genau 40 Jahren trat er in den Verein ein, durchlief sämtliche Jugendmannschaften und trug von 1998 bis 2014 das Trikot der Aktiven. Er war Teil jenes Teams, welches 2002 die Meisterschaft in der Kreisliga B II errang, und blieb dem Fußball noch mehrere Jahre in der AH-Mannschaft treu. Darüber hinaus engagierte er sich als Jugendtrainer und gab seine Begeisterung für den Sport an die nächste Generation weiter. Das Ehrenamt war für Heiko Hegele nie Pflicht, sondern eine Herzensangelegenheit. Schon während seiner aktiven Laufbahn übernahm er Verantwortung, wurde 2008 zum 2. Vorsitzenden gewählt und trat damit in die Fußstapfen seines Vaters Reiner Hegele, der diese Position bis 1995 bekleidet hatte und später zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Eine Verbundenheit, die der Sohn fortführte.

2017 wurde Heiko Hegele als 1. Vorsitzender gewählt und leitete die Neuaufstellung der Vorstandschaft ein. Fast ein Jahrzehnt lang führte er den Verein mit außergewöhnlichem Engagement, Weitblick und großer Leidenschaft. Oft geschah seine Arbeit im Hintergrund – unscheinbar, aber von unschätzbarem Wert. Mit großem Fleiß kümmerte er sich um Förderanträge und Zuschüsse. Unter seiner Mitwirkung wurde die vereinseigene Flutlichtanlage am Kunstrasen auf moderne LED-Technik umgestellt, das Vereinsheim modernisiert und der Versorgungsbereich am Rasenplatz mit neuer Wasserleitung und Wirtschaftshütte nachhaltig verbessert. Die Installation der Livekamera und des elektronischen Torzählers führte den Verein in die Zukunft. Ein Herzensprojekt war für ihn das 100-jährige Vereinsjubiläum, welches nach der Corona-Pandemie im Jahr 2022 unter dem Motto „100+2“ würdig nachgeholt wurde. Stets blieb er offen für neue Ideen und unterstützte maßgeblich die Gründung der Stern-Darter, die sich innerhalb kürzester Zeit erfolgreich im Vereinsleben etablierten.

Auch über den 1. FC Stern hinaus übernahm er Verantwortung. Seit 2014 gehörte der Diplom-Ökonom für die Freien und Unabhängigen Mögglinger Bürger (bis 2024 unter dem Namen Junge Mögglinger Bürger) dem Gemeinderat an. Für die Mögglauer Remsgöckel war er von 1999 an zunächst im Elferrat vertreten, ehe er von 2001 bis 2022 als Hofmarschall das Faschingsgeschehen mit großem Engagement und viel Herzblut prägte. Seit 2011 war er zudem Gründungsmitglied und Vorstandsmitglied des Fördervereins Mögglauer Remsgöckel.