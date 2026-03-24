1. FC Spich verlängert vorzeitig mit Trainerteams

– Foto: Ben Braun

Der 1. FC Spich setzt auf Kontinuität: Der Verein hat die Zusammenarbeit mit den Trainerteams seiner 2. Mannschaft und der U23 vorzeitig verlängert. Damit schafft der Fußballclub aus Troisdorf-Spich frühzeitig klare Verhältnisse für die kommende Saison.

Die 2. Mannschaft des 1. FC Spich wird auch künftig von Trainer Andre Becker geleitet. An seiner Seite bleiben Co-Trainer Jan Imhäuser, Torwart-Trainer Peter Angenendt sowie Betreuer Nikolas Thelen. Das eingespielte Team hat die Mannschaft zuverlässig geführt und genießt sowohl bei der Spielerschaft als auch beim Vereinsvorstand großes Vertrauen.

Bei der U23 bleibt das Trainergespann um Cheftrainer Vincent Vogt an Bord. Ihn unterstützen weiterhin die Co-Trainer Moritz Weiter und Kai Wilkens sowie die Betreuer Maik Kupke und Willi Meyer. Die U23 zeigt in dieser Saison starke Leistungen und kämpft um den Aufstieg in die Kreisliga A.