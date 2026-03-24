1. FC Spich verlängert vorzeitig mit Trainerteams

Der 1. FC Spich setzt auf Kontinuität: Der Verein hat die Zusammenarbeit mit den Trainerteams seiner 2. Mannschaft und der U23 vorzeitig verlängert. Damit schafft der Fußballclub aus Troisdorf-Spich frühzeitig klare Verhältnisse für die kommende Saison.
Die 2. Mannschaft des 1. FC Spich wird auch künftig von Trainer Andre Becker geleitet. An seiner Seite bleiben Co-Trainer Jan Imhäuser, Torwart-Trainer Peter Angenendt sowie Betreuer Nikolas Thelen. Das eingespielte Team hat die Mannschaft zuverlässig geführt und genießt sowohl bei der Spielerschaft als auch beim Vereinsvorstand großes Vertrauen.
Bei der U23 bleibt das Trainergespann um Cheftrainer Vincent Vogt an Bord. Ihn unterstützen weiterhin die Co-Trainer Moritz Weiter und Kai Wilkens sowie die Betreuer Maik Kupke und Willi Meyer. Die U23 zeigt in dieser Saison starke Leistungen und kämpft um den Aufstieg in die Kreisliga A.
Die Gespräche zur Vertragsverlängerung wurden von Ralf Winiarz geführt, der damit einmal mehr sein Engagement für eine vorausschauende Personalplanung im Verein unter Beweis stellte.
Axel Linden, Abteilungsleiter Fußball beim 1. FC Spich, zeigt sich über die Einigung erfreut: „Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit den bewährten Trainerteams." Die frühzeitigen Verlängerungen seien ein Zeichen für die gute Zusammenarbeit zwischen Vereinsführung und dem sportlichen Personal.
Der 1. FC Spich ist ein traditionsreicher Breitensportverein mit rund 2.500 Mitgliedern in Troisdorf-Spich und betreibt neben dem Seniorenfußball ein vielfältiges Sportangebot für alle Altersgruppen.