1. FC Sonthofen belohnt sich nicht - TSV Rain eiskalt

Sonthofen Spieler bei der Trinkpause – Foto: Dieter Latzel

Rain Zuschauer 270, Schiedsrichter Münchhoff (Gaimersheim)

Der 1. FC Sonthofen belohnte sich für die Energieleistung beim TSV Rain nicht und musste in einem starken Landesliga-Spiel am Ende eine 1:2 (1:1) Niederlage einstecken. Die Gäste konnten den ersten Rückstand wenig später zwar ausgleichen, der zweite Gegentreffer wurde aber trotz Schlussoffensive nicht mehr aufgeholt. Die Hausherren begannen wie die Feuerwehr, liefen hoch an und gingen nach einem Fehlpass der Sonthofer im Aufbauspiel durch Maximilian Schmidt, der genau in den Winkel traf, mit 1:0 (9.) in Führung. Der FCS hatte sich wenig später auf das Pressing gut eingestellt und schlug zurück. Als Diar Blaku durch war und den Ball am herausstürzenden TW Niklas Gordy vorbeigelegt hatte, packte dieser die Sense aus. Fabian Kroh verwandelte den anschließenden Strafstoß (15.) zum 1:1 Ausgleich. Jetzt waren die Oberallgäuer besser im Spiel. Nach dem Seitenwechsel war es ein offener Schlagabtausch. Zuerst (48.) scheiterte Sebastian Streit am Keeper der Hausherren. Dann traf Kroh das Außennetz. Etwas später brachte erneut Streit (65.) eine weitere Top-Chance nicht an Gordy vorbei. Stattdessen mussten die Gäste nach einem Knötzinger-Freistoß, den Paul Schmidt zum 2:1 (70.) verwertete, erneut einem Rückstand nachlaufen. Sonthofen stemmte sich gegen die drohende Niederlage und drängte auf den Ausgleich. Sogar TW Marco Zettler tauchte im Strafraum der Hausherren auf. Als er in der Nachspielzeit nach einer Ecke knapp vorbeigeköpft hatte, war die zweite Auswärtspleite besiegelt. „Die ersten 10 Minuten haben wir verpennt, dann sind wir allerdings aufgewacht, waren ganz ordentlich im Spiel. Haben aber nach der Pause, wo beide Mannschaften mit offenem Visier agierten, unsere Chancen nicht gemacht, da war Rain effektiver“, sagte Sonthofens Coach Oleg Weber. (dl)