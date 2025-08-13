1. FC Sonneberg 2004 erster Spitzenreiter

„Nach dem frühen 0:1-Rückstand hatten wir kurz dieses Gefühl wie damals in Barchfeld, als wir tausend Chancen hatten und doch verloren haben“, erinnerte sich Benn. Doch diesmal behielten seine Spieler die Ruhe, blieben „sachlich und bei uns“ und drehten das Spiel schon in der ersten Halbzeit. Im Minutentakt erspielte sich Sonneberg hochkarätige Chancen, oft über die schnellen Außenspieler Hertel und Göhring, während die Defensive Barchfeld geschickt herauslockte.Der Ausgleich gelang Philip Wittmann mit einer sehenswerten Einzelaktion im Strafraum. Kurz darauf traf Louis Göhring nach perfekter Ballannahme und sicherem Abschluss zur 2:1-Führung. „Ab da waren wir absolut überlegen, souverän und haben das Spiel kontrolliert“, so Benn.

Nach dem Seitenwechsel setzte Wittmann mit einem gefühlvollen Heber aus rund 20 Metern über den herausstürmenden Torhüter das 3:1. Wenig später sorgte Hertel mit einem traumhaften Freistoß in den linken Torwinkel für das 4:1. „Das war schon sehr, sehr schön – und ich habe es ihm nach seiner Leidenszeit extrem gegönnt“, lobte Benn seinen Kapitän. Barchfeld vergab in der Schlussphase einen Foulelfmeter, bevor Sonneberg mit einer weiteren feinen Kombination im Strafraum den 5:1-Endstand herstellte. „Wir waren technisch, körperlich und athletisch überlegen und hätten theoretisch noch höher gewinnen können“, betonte der Trainer. Für Unmut sorgte allerdings die Kartenverteilung: Vier gelbe Karten gegen Sonneberg empfand Benn als nicht verhältnismäßig. „Das spiegelt das Spiel nicht wider und tut mir weh – gerade weil wir so souverän und fair gespielt haben.“

Am Ende überwog jedoch die Freude über einen starken Auftakt. Benn: „Wir haben das Ding souverän runtergespielt – und die Anerkennung dafür kam auch von Barchfelds Verantwortlichen und den Zuschauern.“f