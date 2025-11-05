1. FC Slovácko trennt sich von Jan Kamenik

Jan Kamenik hatte erst zu Beginn der Saison das Traineramt bei Slovácko übernommen, nachdem er zuvor mit Vyškov in der zweiten Liga erfolgreich gewesen war und den Klub fast in die höchste Spielklasse geführt hatte. Bei Slovácko konnte Kamenik die Erwartungen jedoch nicht erfüllen: In 14 Ligaspielen gelangen nur ein Sieg und acht Punkte, das Team war Tabellenletzter und erzielte die wenigsten Treffer aller Liga-Klubs. Die entscheidende Niederlage, ein 0:3 zuhause gegen Liberec, besiegelte das frühe Ende seiner Amtszeit. Mit ihm verlieren auch seine Assistenten Richard Dostálek und Darko Šuškavčevič sowie Konditionstrainer Tomáš Josl ihre Jobs.
Aktuell führt Sportdirektor Šumulikoski die Mannschaft, bis ein neuer Cheftrainer präsentiert wird. Die Vereinsführung arbeitet laut eigenen Angaben mit Hochdruck daran, möglichst schnell einen Nachfolger anzustellen. Favoriten für die Nachfolge sind noch nicht offiziell bestätigt, doch gehandelt werden bereits erfahrene Trainer wie Ex-Nationalcoach Petr Rada, der jedoch aus familiären Gründen abgesagt haben soll. Auch Miroslav Koubek (zuletzt bei Viktoria Plzeň) sowie Svatopluk Habanec werden als mögliche Kandidaten genannt.