1. FC Slovácko trennt sich von Jan Kamenik

Jan Kamenik hatte erst zu Beginn der Saison das Traineramt bei Slovácko übernommen, nachdem er zuvor mit Vyškov in der zweiten Liga erfolgreich gewesen war und den Klub fast in die höchste Spielklasse geführt hatte. Bei Slovácko konnte Kamenik die Erwartungen jedoch nicht erfüllen: In 14 Ligaspielen gelangen nur ein Sieg und acht Punkte, das Team war Tabellenletzter und erzielte die wenigsten Treffer aller Liga-Klubs. Die entscheidende Niederlage, ein 0:3 zuhause gegen Liberec, besiegelte das frühe Ende seiner Amtszeit. Mit ihm verlieren auch seine Assistenten Richard Dostálek und Darko Šuškavčevič sowie Konditionstrainer Tomáš Josl ihre Jobs.