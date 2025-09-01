1. FC Saarbrücken verpflichtet Abdoulaye Kamara 

Der 1. FC Saarbrücken freut sich über seinen neuesten Neuzugang: Abdoulaye Kamara schließt

sich ab sofort den Blau-Schwarzen an. Der 20-jährige Mittelfeldspieler bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung und großes Entwicklungspotenzial mit und soll mit seiner Qualität das FCS-Mittelfeld verstärken. „Abdoulaye ist ein sehr interessanter Spieler, der schon früh auf hohem Niveau ausgebildet wurde. Wir sind überzeugt, dass er unser Team bereichern wird, und freuen uns, dass er sich für den FCS entschieden hat“, erklärt Sportdirektor Jürgen Luginger. Auch Kamara selbst blickt zuversichtlich auf die neue Aufgabe:

„Ich freue mich sehr, bei einem Traditionsverein wie dem FCS spielen zu dürfen und möchte

meinen Beitrag dazu leisten, dass der Verein am Ende der Saison ganz oben steht. Die Gespräche mit dem Coach und dem Sportdirektor haben mich überzeugt, dass es der richtige Schritt ist, nach Saarbrücken zu wechseln.“