1. FC Saarbrücken gewinnt WASGAU Saarlandpokal der Frauen

Der 1. FC Saarbrücken hat am Donnerstag das Finale um den WASGAU Saarlandpokal der Frauen 2026 gewonnen. Im Saarwiesenstadion Saarbrücken setzte sich die Mannschaft von Trainer Taifour Diane vor 917 Zuschauerinnen und Zuschauern mit 2:1 gegen die SV 07 Elversberg durch.
Die Zuschauer sahen zunächst eine abwechslungsreiche erste Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten. Die SV Elversberg ging in der 19. Minute durch einen von Alissa Andres verwandelten Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Der 1. FC Saarbrücken fand jedoch schnell die passende Antwort und glich nur fünf Minuten später durch Michelle Reifenberg zum 1:1 aus.
Nach dem Seitenwechsel verlief die Partie lange Zeit ausgeglichen. Mit zunehmender Spieldauer übernahm der 1. FC Saarbrücken jedoch mehr und mehr die Initiative und erhöhte den Druck auf das Elversberger Tor. In der 83. Minute war es schließlich die eingewechselte Laura Eicher, die den entscheidenden Treffer zum 2:1-Endstand erzielte.
Nicole Recktenwald, die Vorsitzende des Verbandsausschusses für Frauen- und Mädchenfußball im Saarländischen Fußballverband, gratulierte dem Siegerteam nach der Partie: „Ich gratuliere dem 1. FC Saarbrücken und dem gesamten Team um Trainer Taifour Diane herzlich zum Gewinn des WASGAU Saarlandpokals der Frauen. Nach der Meisterschaft in der Regionalliga Südwest ist der Pokalsieg die verdiente Krönung einer starken Saison. Wir haben heute vor einer tollen Kulisse ein spannendes Endspiel erlebt.“
„Das heutige Endspiel hat gezeigt, auf welch hohem Niveau sich der Frauenfußball im Saarland entwickelt. Wir haben ein attraktives Finale erlebt, das Werbung für den Frauenfußball war. Mein besonderer Dank gilt unserem langjährigen Partner WASGAU sowie den Sportfreunden Saarbrücken für die hervorragende Ausrichtung dieser Veranstaltung und allen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen dieses Fußballfestes beigetragen haben“, sagte SFV-Präsident Heribert Ohlmann.
SV 07 Elversberg: Hannah Schillo – Jule Schillo, Katherine Whitman, Hannah Amelie Engel, Alice Walker, Viola Imeraj, Paula Cochlovius Quintanero, Leila Schmit (C), Ina Keller, Jamie Irwin, Alissa Andres.
Auswechselspielerinnen: Kanasa Takeskita, Emilia Pauline Wittling, Rachel Kirps, Julia Silbernagel, Marlena Mathes, Emily Klein, Lisa Pauline Heim
Trainer: Dennis Bamberg
1. FC Saarbrücken: Nora Clausen – Leonie Stöhr, Lilly Marie Kintzig, Chelsea Agyei, Emma Wagner, Lena Reiter, Madita Schmitt, Michelle Reifenberg, Kimberley Ruhstorfer, Lara Martin, Larissa Theil (C)
Auswechselspielerinnen: Allison Wagner, Yara Volpert, Lilli Berwind, Anna Lena Strauß, Kristin Hauck, Lara Marie Recktenwald, Laura Eicher
Trainer: Taifour Diane
Tore: 1:0 Alissa Andres (19., FE), 1:1 Michelle Reifenberg (24.), 1:2 Laura Eicher (83.)
Rot: Paula Cochlovius Quintanero. Schiedsrichterin: Paula Mayer. Assistentinnen: Hannah Breit, Maria Devcic. Zuschauer: 917