1. FC Saarbrücken gewinnt WASGAU Saarlandpokal der Frauen SV 07 Elversberg - 1. FC Saarbrücken 1:2 (1:1) von Michael Scholl/SFV · Heute, 17:17 Uhr · 0 Leser

Die Frauen des 1. FC Saarbrücken bejubeln den Pokalsieg – Foto: Sandra Ludwig

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Der 1. FC Saarbrücken hat am Donnerstag das Finale um den WASGAU Saarlandpokal der Frauen 2026 gewonnen. Im Saarwiesenstadion Saarbrücken setzte sich die Mannschaft von Trainer Taifour Diane vor 917 Zuschauerinnen und Zuschauern mit 2:1 gegen die SV 07 Elversberg durch. Die Zuschauer sahen zunächst eine abwechslungsreiche erste Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten. Die SV Elversberg ging in der 19. Minute durch einen von Alissa Andres verwandelten Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Der 1. FC Saarbrücken fand jedoch schnell die passende Antwort und glich nur fünf Minuten später durch Michelle Reifenberg zum 1:1 aus.

Nach dem Seitenwechsel verlief die Partie lange Zeit ausgeglichen. Mit zunehmender Spieldauer übernahm der 1. FC Saarbrücken jedoch mehr und mehr die Initiative und erhöhte den Druck auf das Elversberger Tor. In der 83. Minute war es schließlich die eingewechselte Laura Eicher, die den entscheidenden Treffer zum 2:1-Endstand erzielte. Nicole Recktenwald, die Vorsitzende des Verbandsausschusses für Frauen- und Mädchenfußball im Saarländischen Fußballverband, gratulierte dem Siegerteam nach der Partie: „Ich gratuliere dem 1. FC Saarbrücken und dem gesamten Team um Trainer Taifour Diane herzlich zum Gewinn des WASGAU Saarlandpokals der Frauen. Nach der Meisterschaft in der Regionalliga Südwest ist der Pokalsieg die verdiente Krönung einer starken Saison. Wir haben heute vor einer tollen Kulisse ein spannendes Endspiel erlebt.“