1. FC Riegelsberg verteidigt Titel Die Saarländerinnen haben am Sonntag in Berlin wieder die Deutsche Ü32-Meisterschaft der Frauen gewonnen von SFV, Michael Scholl · Heute, 14:26 Uhr · 0 Leser

Großer Jubel nach der Titelverteidigung: Das Ü-32-Frauenteam des 1. FC Riegelsberg – Foto: 1. FC Riegelsberg

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Die Riegelsbergerinnen blieben im gesamten Turnier ungeschlagen. Mit drei Siegen und einem Unentschieden holte die Mannschaft zehn Punkte und sicherte sich damit vor dem TSV Neckarau den ersten Tabellenplatz. Zum Abschluss des Turniers standen für den 1. FC Riegelsberg am Sonntag noch zwei Begegnungen auf dem Programm. Gegen Türkiyemspor Berlin gelang ein 4:2-Erfolg. Im abschließenden Spiel gegen die SG Essen-Schönebeck reichte ein 0:0-Unentschieden, um den Titelgewinn perfekt zu machen.

SFV-Präsident Lars Diedrich gratuliert der Mannschaft: „Herzlichen Glückwunsch an den 1. FC Riegelsberg zu diesem großartigen Erfolg. Eine Deutsche Meisterschaft zu gewinnen, ist etwas Besonderes. Einen solchen Titel anschließend auch noch zu verteidigen, unterstreicht die Qualität und den großen Zusammenhalt dieser Mannschaft. Der 1. FC Riegelsberg hat den saarländischen Fußball in Berlin hervorragend vertreten.“ Auch Nicole Recktenwald, Vorsitzende des Verbandsausschusses für Frauen- und Mädchenfußball, würdigt die Leistung: „Wir sind sehr stolz auf die Mannschaft. Drei Siege, ein Unentschieden und am Ende der erneute Gewinn der Deutschen Meisterschaft, das ist eine beeindruckende Bilanz. Dieser Erfolg ist zugleich ein tolles Aushängeschild für den Frauenfußball im Saarland. Herzlichen Glückwunsch an alle Spielerinnen, den Trainer und die Verantwortlichen des 1. FC Riegelsberg.“