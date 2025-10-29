1. FC Phönix Lübeck siegt mit 2:0 bei Hannover 96 II

Der 1. FC Phönix Lübeck bleibt in der Regionalliga Nord auf Erfolgskurs. Im heutigen Nachholspiel bei Hannover 96 II setzten sich die Lübecker mit 2:0 durch. Früh legte die Mannschaft den Grundstein für den Auswärtssieg, profitierte am Ende aber auch von einer Gelb-Roten Karte gegen die Gastgeber.
In einem intensiven Duell setzte der VfB zunächst die spielerischen Akzente. Antonio Verinac brachte die Hausherren in der 35. Minute mit 1:0 in Führung. Doch der FC St. Pauli II antwortete schnell: Nur acht Minuten später traf Erik Ahlstrand in der 43. Minute zum Ausgleich.
Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, doch weder Lübeck noch die Gäste aus Hamburg konnten die Partie für sich entscheiden. Damit verpasste der VfB Lübeck die Gelegenheit, sich entscheidend vom unteren Tabellendrittel abzusetzen. Mit nun 18 Punkten rangiert die Mannschaft auf Platz zehn, punktgleich mit anderen Teams.
Der FC St. Pauli II erkämpfte sich mit dem Remis den zehnten Punkt der Saison und bleibt zwar Tabellenletzter, konnte aber zumindest ein kleines Zeichen im Kampf gegen den Abstieg setzen.
Der 1. FC Phönix Lübeck startete konzentriert. In der 10. Minute brachte Jannes Vollert die Gäste mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel legten die Lübecker nach: In der 55. Minute erhöhte Julian Lubertus Gino Markvoort Beke auf 2:0. Spätestens nach der 77. Minute, als Hannovers Tim van den Heuvel die Gelb-Rote Karte sah, war die Partie entschieden.
Phönix Lübeck sicherte sich mit dem Auswärtserfolg den neunten Saisonsieg und kletterte auf 30 Punkte. Damit festigt das Team den fünften Tabellenplatz und hält den Anschluss an die Spitzengruppe. Hannover 96 II hingegen bleibt nach der Niederlage bei 21 Punkten stehen und fällt in der Tabelle hinter den Bremer SV zurück.
