1. FC Phönix Lübeck siegt knapp beim SV Todesfelde

So., 09.02.2025, 14:00 Uhr

Die Partie begann ausgeglichen, bis die Hausherren in der 39. Minute in Unterzahl gerieten: Marco Drawz sah die Rote Karte. Trotz der numerischen Unterlegenheit hielt Todesfelde lange stand, ehe Lesueur in der Schlussphase zuschlug.

Die Gäste aus Lübeck verteidigten ihren knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff und sicherten sich damit wichtige drei Punkte. In der Tabelle klettert Phönix Lübeck mit nun 32 Punkten auf den siebten Rang, während Aufsteiger Todesfelde mit 21 Zählern auf Platz 15 verbleibt. Tabellenführer bleibt der TSV Havelse mit 50 Punkten.