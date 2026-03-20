 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

1. FC Phönix Lübeck: Seaton erhält Spielberechtigung

Winterneuzugang nach Behördenverfahren einsatzfähig – Debüt gegen Meppen möglich

von red · Heute, 19:24 Uhr · 0 Leser
– Foto: SV Rödinghausen

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Regionalliga Nord
SV Meppen
1. FC Phönix
Michael Seaton
Michael Seaton

Beim 1. FC Phönix Lübeck ist eine personelle Hängepartie beendet. Winterneuzugang Michael Seaton hat nach mehreren Wochen seine Fiktionsbescheinigung erhalten und ist damit offiziell spielberechtigt.

Der Offensivspieler stand aufgrund ausstehender behördlicher Formalitäten bislang nicht zur Verfügung. Mit der nun erteilten Bescheinigung ist der Weg frei für einen Einsatz in der Regionalliga Nord.

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Phönix Lübeck
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SV Meppen
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14:00

Ein Debüt könnte bereits im kommenden Spiel gegen den SV Meppen erfolgen.