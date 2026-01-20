1. FC Phönix Lübeck präsentiert neuen U23-Trainer: Kevin Wölk übernimm

Der 1. FC Phönix Lübeck hat eine wichtige Personalentscheidung getroffen: Kevin Wölk (40) wird mit sofortiger Wirkung neuer Cheftrainer der U23-Mannschaft. Bereits am heutigen Dienstag, 20. Januar 2026, leitete der gebürtige Oldenburger den ersten Trainingstag der Nachwuchsmannschaft am Flugplatz. Der Verein setzt damit auf einen erfahrenen Profi, der die gute Saison in der Oberliga Schleswig-Holstein fortführen soll.

Bis zum Ende des vergangenen Jahres hatte Routinier Tomislav Blazheski noch kommissarisch als Spielertrainer fungiert – nun übergibt er das Zepter an Wölk. Unter seiner Leitung will Phönix die Entwicklung der Talente weiter vorantreiben und die Brücke zur Regionalliga-Ersten sowie zum JFV Lübeck stärken. Während der Hinserie hatte beim Aufstieger das Erfolgsduo mit den Zwillinge Mekan und Devran Barlak, die ihr Team aus der Landes- in die Oberliga führten, aus prviaten Gründen ihr Amt freigegeben. Kevin Wölk bringt eine reichhaltige Vita als Spieler und Trainer mit an die Travemünder Allee. In seiner aktiven Karriere war er über Jahre im deutschen Profifußball in der 3. Liga unterwegs. Der Mittelfeldakteur spielte u. a. Für: Rot Weiss Ahlen (36 Einsätze, 3 Tore) und SV Darmstadt 98 (27 Einsätze, 5 Tore). Weitere Stationen: u. a. bei Holstein Kiel II, VfB Lübeck, VfL Bochum II, FSV Frankfurt II, Wormatia Worms und Eutin 08.

Nach dem Ende seiner Laufbahn als Spieler wechselte Wölk erfolgreich ins Trainergeschäft. Zuletzt war er Cheftrainer beim FC Dornbreite Lübeck, den er nach dem Abstieg aus der Oberliga in der Landesliga Holstein stabilisierte und in der oberen Tabellenhälfte etablierte. Davor coachte er mehrere Jahre den Oldenburger SV, wo er seit 2018 als Spieler, Co-Trainer und schließlich Chefcoach tätig war. Wölk ist Inhaber der Fußball-B-Trainerlizenz und verfügt über ein gutes Netzwerk im Nord- und Ostseeraum.

Frank Salomon lobt Expertise und Region-Bezug

Geschäftsführer und Sportdirektor Frank Salomon zeigt sich begeistert von der Verpflichtung: „Mit Kevin gewinnen wir einen äußerst erfahrenen Ex-Profi als neuen U23-Trainer, der aus der Region stammt und über ein sehr gutes Netzwerk verfügt. In einem konstruktiven und ehrlichen Gespräch hat uns Kevin absolut davon überzeugt, dass er der richtige Mann ist, um die wichtige Position als Trainer sowie Bindeglied zwischen unserer Regionalliga-Mannschaft, dem Oberliga-Team und den Talenten des JFV Lübeck zu übernehmen.“ Salomon betont die strategische Bedeutung der U23 als Dreh- und Angelpunkt zwischen Jugendförderung und höherklassigem Herrenfußball.

Wölk: "Phönix Lübeck ist sportlich aktuell eine sehr gute Adresse"

Auch Wölk zeigt sich hoch motiviert: „Phönix Lübeck ist sportlich aktuell eine sehr gute Adresse. In der Region würde ich sogar sagen die erste Adresse. Der Verein ist gut aufgestellt und hat Ziele und Visionen. Die Voraussetzungen, diese zu erreichen, sind gegeben. Nach der Zeit beim FC Dornbreite habe ich mir Gedanken gemacht wie es für mich weitergeht. Mein Ziel war es immer, im Profifußball Fuß zu fassen. Diese Möglichkeit habe ich bei Phönix, wo ich mit vielen jungen Spielern arbeiten kann. Das ist total spannend. Ich freue mich auf die neue und sehr interessante Aufgabe bei den Adlern.“ Wölk unterstreicht, wie sehr ihn die Perspektive reizt, junge Talente zu formen und sie für höhere Aufgaben aufzubauen.