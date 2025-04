1. FC Penzberg vor dem Landesliga-Aufstieg? – „Mit dem Thema beschäftigen wir uns gar nicht“

Wer die Vereinsseite des 1. FC Penzberg im Fachportal „Fupa“ sehr genau scannt, findet in der Chronik des Klubs den herrlich aberwitzigen Hinweis auf die Saison 1955/56. In der trat der FCP doch tatsächlich in der Zweiten Liga Süd an und traf auf Vereine wie den FC Bayern oder Waldhof Mannheim. Nach der Landesliga sucht man in der Auflistung früherer Heldentaten vergeblich. „Ich weiß gar nicht, wann wir da zuletzt waren“, sagt Josef Siegert, seines Zeichens Ex-Spieler, Klublegende und damit auch Teil der illustren Penzberger Fußball Historie.

Über 30 Jahre ist es auf jeden Fall her, seit die FC-ler in einer Klasse mit dem Namen Landesliga kickten. „Für den Verein wäre das eine absolut tolle Geschichte, wenn wir da aufstoßen könnten“, sagt der Sepp. Urplötzlich befindet sich die Mannschaft im Rennen um den Relegationsplatz in der Bezirksliga Süd.