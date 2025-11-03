1. FC Penzberg mit Last-Minute-Ausgleich gegen Untermenzing: „Ist natürlich etwas glücklich“

Lange Zeit herrschte Unklarheit über den Spielausgang. Letztlich verständigten sich der FC Penzberg und der SV Untermenzing wie schon im Hinspiel auf eine Punkteteilung. Zweite Parallele zum ersten Spieltag in der Bezirksliga Süd: Die Penzberger holten einen Rückstand auf und verdienten sich am Ende den Teilerfolg redlich. Mit Blick auf die Tabelle „tut es etwas weh“, räumte Max Bauer ein. „Wir wollten natürlich mit einem Sieg in die Rückrunde starten, aber das Unentschieden war unterm Strich gerecht“, bekannte der FC-Coach.

Denn die Penzberger erwischten nicht ihren allerbesten Tag. Bauer beobachtete „viele kleine technische Fehler“. Das Bemühen konnte man der Heimelf allerdings zu keiner Zeit absprechen. Mit der Umsetzung war der Trainer gleichwohl nicht ganz einverstanden. Nach gegenseitigem Abtasten und einem Lattenschuss von Dominik Bacher entwickelten sich die Schlussminuten des ersten Abschnitts urplötzlich zu einem Wechselbad der Emotionen. Fazlican Verep besorgte den einzigen Vorsprung für die Penzberger, weil er beim Eckball goldrichtig am zweiten Pfosten stand.

Bauers Hoffnung, das Resultat in die Pause zu transportieren, währte jedoch nur eine knappe Minute. Dann machten sie die Gäste aus Untermenzing zunichte. Eine abgefälschte Hereingabe brachte Paul Greger ins Spiel – und schon stand es 1:1. Doch es kam noch schlimmer für die Hausherren: Nach einem eigenen Eckstoß ließen sich die FC-Kicker auskontern. Tobias Halfmann düpierte dabei Benedikt Zeisel mit einem Lupfer aus beträchtlicher Distanz. Die Reaktion der Gastgeber folgte sogleich. Bacher spritzte in eine zu kurz geratene Kopfball-Rückgabe auf den Torwart der Gäste und profitierte abermals von seinem feinen Näschen als Torjäger.

Der FC wappnete sich in der Halbzeit noch einmal, wollte endlich mehr von seinen Stärken auf den Platz bringen. Doch wieder setzte es den Rückschlag. Torhüter Benedikt Zeisel kam mit den Fingerspitzen noch an einen abgelenkten Schuss, der aber fiel Abdou Tchagodomou vor den Schlappen – und erneut rannte der FC einem Rückstand hinterher. Danach erarbeiteten sich die Penzberger endlich mehr Möglichkeiten. Chancen, Aluminium, nicht gegebene Kann-Elfmeter – es war alles dabei, was einen Trainer sukzessive zur Verzweiflung bringt. Als viele bereits mit einer Niederlage rechneten, kam Marco Hiry des Weges und sorgte für den ganz späten Jubel. „Dass wir das Tor in der 94. Minute machen, ist dann natürlich glücklich“, resümierte Bauer.