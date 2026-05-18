1. FC Penzberg II verliert in letzter Minute – Mittenwald setzt sich vom FCKS ab A-Klasse von Oliver Rabuser · Heute, 12:43 Uhr · 0 Leser

Rot gewinnt gegen Gelb: Mittenwald hat nach Sieg über Bad Kohlgrub den Aufstiegsrelegationsplatz so gut wie sicher. – Foto: Manuel Weiter

Der FC Mittenwald siegt 1:0 in Bad Kohlgrub und liegt nun sechs Punkte vor Schlehdorf. Die Reserve des 1. FC Garmisch-Partenkirchen baut den Vorsprung auf fünf Punkte aus.

SC Eibsee Grainau – SV Bad Heilbrunn II 4:0 (1:0) Auch wenn es um nichts mehr geht, kann Fußball ambitioniert sein. Durch einen zu keiner Zeit gefährdeten 4:0-Erfolg über die Zweite des SV Bad Heilbrunn, ordnet sich der SC Eibsee Grainau zwei Spieltage vor Saisonende in den Top fünf ein. „Von vorn bis hinten ein souveräner Auftritt, mit den Toren zur rechten Zeit“, fasste Christoph Saller zufrieden zusammen. Generell habe sein Team gegen die Elf vom Blomberg „wenig zugelassen“, im zweiten Abschnitt sogar insoweit dominiert, als man den Gegner „sauber laufen“ hat lassen. Ein Doppelpack von Tassilo Süßl zum 2:0-Zwischenstand sowie ein weiterer von Maximilian Mayr in der Schlussphase ließen wenig Wünsche offen. Besonders motiviert dürfte die SC-Offensive gewesen sein, weil im gegnerischen Tor Franz Maurer stand. Der war vor zwei Spielzeiten aus Grainau nach Heilbrunn gewechselt, kehrt jetzt im Sommer aber nach Grainau zurück.

FC Bad Kohlgrub - FC Mittenwald 0:1 (0:0) Das Verfolgerduell war eine Partie, die eigentlich keinen Sieger verdient hatte. So sahen es beide Trainer nach der ausgeglichenen Begegnung. Die stand für die Gastgeber schon vor Anpfiff unter keinem guten Stern. Der FC klagte ohnehin schon über Personalprobleme, „und dann hat sich Lukas Gutmann auch noch beim Aufwärmen verletzt“, berichtete Coach Sebastian Moser. Trotzdem hätten die Gastgeber vor der Halbzeitpause in Führung gehen können, aber Markus Burkart zögerte einen Tick zu lange. „Zudem hätten wir einen klaren Handelfmeter bekommen müssen“, kritisierte Moser. Sein Gegenüber Maximilian Tauwald kommentierte: „Die ganzen Handsituationen sind ja mittlerweile ganz schwierig zu beurteilen.“ Er schob aber nach: „Den Ball hab’ ich an die Hand bekommen und wir hätten uns sicherlich nicht groß beschwert, wenn ein Pfiff ertönt wäre.“ In Halbzeit zwei steuerte Kohlgrubs Maximilian Öller allein auf FCM-Keeper Tobias Nowak zu, brachte das Leder aber auch nicht am guten Gäste-Schlussmann vorbei. „Und dann rücken wir mit der Abwehrreihe ein bisschen zu weit auf und ermöglichen Mittenwald eine 3:1-Überzahlsituation“, ärgerte sich Moser. Fabian Rotter zog an seinem Gegenspieler vorbei, legte quer zu Felix Maurus, der das Spiel spät entschied. „Wir hatten sicherlich auch das nötige Spielglück“, gab Tauwald zu.

TSV Oberammergau – SV Krün 0:3 (0:0) Letztendlich wurde es eine sehr einseitige Partie zwischen Oberammergau und Krün, die zuvor punktgleich waren. „Ich finde wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft“, berichtete Gästetrainer Matthias Schmidt, der seinen A-Jugendlichen Levi Brandstätter als Wachhund für Oberammergaus Topstürmer Marvin Otto abgestellt hatte. „Er hat das super gemacht, der hat keinen Stich gesehen.“ Ein Knackpunkt im Spiel. Zudem kamen die Gäste mit der Belastung – beide Mannschaften waren unter der Woche im Einsatz gewesen – besser zurecht. „So wie wir am Mittwoch in Eschenlohe gespielt haben, haben wir ja nicht viele Kräfte gebraucht“, betonte Schmidt lachend. Nicht zum Lachen war seinem Gegenüber Hüseyin Pekhamarat zumute. „Uns haben doch einige Körner gefehlt“, gab Oberammergaus Trainer zu. Eine Stunde lang konnten sich die Platzherren schadlos halten, dann fand Hubert Holzer die Lücke. Einen langen Ball in seinen Lauf schloss er mit einem Heber über TSV-Keeper Korbinian Haag zum 1:0 ab. Wenig später köpfte William Exner einen Eckball von Andreas Schmidt ins Netz und für den Schlusspunkt sorgte wieder Holzer, der einen Freistoß aus der eigenen Hälfte im Strafraum annehmen und vollenden konnte. „Krüns Sieg geht vollkommen in Ordnung“, gab Pekhamarat ehrlich zu. „Wir hatten heute einen kohlrabenschwarzen Tag. Keiner unserer Spieler schaffte es, seine normale Leistung abzurufen.“

FC Megas GAP – 1. FC Penzberg II 4:3 (1:2) Jetzt haben sie ihr Endspiel. In einer Woche entscheidet sich die Zukunft der Fußballer vom FC Megas Garmisch-Partenkirchen beim direkten Duell mit Bad Heilbrunn II. Bis auf einen Zähler rutschten sie an den direkten Konkurrenten heran – dank eines Siegtreffers zum 4:3 in der 90. Minute. „Endlich mal ein Erfolgserlebnis“, jubiliert Trainer Ioannis Hristoforidis nach einer Seuchensaison mit dermaßen vielen Rückschlägen. Megas hätte es auch an diesem Samstag leichter haben können. „Über 90 Minuten das bessere Team, nur blöde Tore kassiert“, notiert der Coach. Die Treffer der Gäste aus Penzberg fielen nach einer direkten Ecke, einem direkten Freistoß sowie einem Aufbaufehler der Gastgeber. Entscheidend war letztlich der Anschlusstreffer zum 1:2 nach einer halben Stunde. Zur Pause stellten die Griechen auf zwei Offensive um, fokussierten ihre Angriffe auf Mittelstürmer Rafail Tziogkidis, der die Bälle geschickt verteilte, zwei Tore schoss und mit Sturmkollege Wahid Ghlamian der Beste seines Teams war. Penzberg, stets bemüht um spielerische Lösungen, produzierte auf dem schweren Platz Fehler um Fehler im Aufbau – und ermöglichte dem FC Megas so den Sieg. „Dass es in der letzten Minute passiert, ist umso schöner für uns.“

ESV Penzberg II – FC K. Schlehdorf 3:1 (1:0) Ein Spieltag zum Vergessen für den FC Kochelsee Schlehdorf. Das Team von Andreas Mathäus verlor die Partie beim ESV Penzberg II, es musste durch eine vermutlich schwere Verletzung ab Mitte der zweiten Halbzeit auf Torhüter Markus Lantenhammer verzichten und durch den Mittenwalder Erfolg wohl auch seine Aufstiegshoffnungen begraben. „Das hier ist ein echter Horrorplatz für mich“, urteilte Mathäus über das Sportgelände der Penzberger Eisenbahner. „Ich hab’ hier noch nie gewonnen und jetzt auch noch die Verletzung von Markus. Er sagt, er ist wohl im Rasen hängengeblieben.“ Die Partie musste für fast 40 Minuten unterbrochen werden, solange wurde auf den Rettungshubschrauber gewartet. Die Option, das Spiel abzubrechen und zu wiederholen, kam für den FCKS aber nicht infrage. „Zu dem Zeitpunkt lagen wir schon mit 0:2 zurück und somit wäre das nicht sportlich gewesen“, begründet Mathäus. Die Gäste entschlossen sich, weiterzuspielen, „auch wenn die Köpfe natürlich nicht mehr so richtig bei der Sache waren“. So folgte schnell das 0:3. Der Anschlusstreffer durch einen souverän verwandelten Strafstoß von Vitus Huber änderte nichts mehr an der dritten Saisonniederlage. Damit liegt der FCKS zwei Spieltage vor Schluss sechs Punkte hinter den Isartalern, die den Aufstiegsrelegationsplatz inne haben. „Da müsste schon alles super laufen. Aber Mittenwald hat es sich durch ihre Serie auch verdient. Wir haben leider in der Vorrunde zu viele Punkte liegen lassen.“