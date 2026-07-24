1. FC Penzberg greift mit neuem Trainer die Landesliga an

Johannes Franz übernimmt den FC Penzberg und soll den Verein endlich in die Landesliga führen. Der 31-Jährige setzt auf Vertrauen statt Parolen – und muss erst mal mehrere verletzte Leistungsträger ersetzen.
Der 1. FC Penzberg kennt dieses Gefühl. Im Sommer ist die Hoffnung groß, der Kader stark und das Ziel klar. Und irgendwo zwischen August und November kommt doch wieder etwas dazwischen. Ein Konkurrent, der konstanter siegt. Verletzungen. Punktabzug vom Verband. Unruhe. Oder einfach die Erkenntnis, dass guter Fußball allein noch keine Meisterschaft gewinnt. Jetzt startet der FCP den nächsten Anlauf. Vielleicht den aussichtsreichsten seit Jahren. Nicht, weil plötzlich alles anders wäre. Die Ambitionen sind dieselben geblieben, der Traum von der Landesliga ohnehin. Neu ist vielmehr der Mann an der Seitenlinie. Johannes Franz soll den Verein dorthin führen, wo er sich seit Jahren sieht. Nicht mit großen Parolen. Sondern mit etwas, das im Fußball oft unterschätzt wird: Vertrauen.
Es ist die Währung, mit der er früher in Raisting Erfolge eingekauft hat. Über Jahre reüssierten die Roten Teufel. Nie mit dem besten Fußball, fast immer mit einer Mannschaft, deren Kitt nicht zu durchtrennen war. Das geht so weit, dass sich Hannes Franz freilich viele kleine Seitenhiebe anhören durfte. „Nichts Böswilliges“, stellt er klar. Viel mehr ein Zeichen, wie viel er ihnen bedeutet. Für viele SVRler war es schwer zu begreifen, wie der Mann, der beinahe sein Leben lang Raistinger Rot trug, nun auf Grün-Schwarz wechseln kann. „Ich bin anpassungsfähig“, scherzt der Coach.
Der 31 Jahre junge Coach findet sich in einem Umfeld wieder, das mit dem Verein seiner Vergangenheit nichts zu tun hat. „Ein ganz anderes Denken“, sagt er und beschreibt damit zahlreiche Spieler, die den Großteil ihrer Karriere im hochklassigen Amateurbereich verbracht haben. Gefragt ist er zuvorderst als Manager von Egos, erst dann als Fußballtrainer. Denn bei einer solchen Ansammlung an ehrgeizigen Kickern ist Reibung unausweichlich. Schlagwörter wie Teamgeist, Zusammenhalt, eine gemeinsame Sprache und positive Energie – „das ist mir am allerwichtigsten“, streicht er heraus. Hannes Franz bemerkte aber auch, dass man den Klebstoff mühsam anrühren muss, nicht einfach kaufen kann. Zwei Situationen, auf die er nicht näher eingeht, ereigneten sich bereits im Training und Testspiel, die ihm und Assistent Josef Siegert junior gar nicht gefielen und die direkt aufgearbeitet wurden. „Habe ich klar angesprochen, danach war eine Steigerung zu sehen“, sagt der Penzberger Coach.
Erschwerend hinzu kamen die üblichen Plagen des Geschäfts, die auch noch in der Bezirksliga vor den Trainern nicht Halt machen. Urlauber, Angeschlagene, Verletzte, privat anderweitig verplante Spieler – praktisch in jedem Testspiel stellte sich die Startelf von allein auf. Arg viele schwere Entscheidungen hat Hannes Franz nicht zu treffen, wer denn nun am Samstag (25. Juli) daheim gegen den SV Neuperlach (14.30 Uhr) in der Startelf steht.
Efe Kurtar (Knie) und Ugurkan Verep (Schulter) fehlen noch einige Monate, Denis Grgic (ausgekugelte Schulter) zumindest ein paar Wochen. Moritz Schwarz steigt diese Woche erst wieder mit voller Belastung ein, Julian Popp (Kahnbein) tastet sich weiter heran und muss warten, wie seine Handverletzung heilt. Sinan Grgic verpasst den Auftakt, weil er im Urlaub ist.
Wir sind auf einem richtig guten Weg.
Trainer Johannes Franz
Die ersten sechs Wochen Vorbereitung waren somit nicht mehr als Anschwitzen. Ihre Einspielphase weiten die Penzberger noch mindestens auf den Monat August aus. Hannes Franz hat damit kein Problem, weil er das Gefühl hat: „Wir sind auf einem richtig guten Weg.“ Außerdem hat er die richtigen Leute um sich herum. Kapitän Marco Hiry nennt er „die wichtigste Person für mich bei der Ankunft, ohne ihn würde Vieles in der Ersten Mannschaft nicht so rund laufen“. Hiry erleichterte ihm den Einstieg, ging im Training mit Einsatz voran. Mit Co-Trainer Sepp Siegert junior hat er eine perfekte Ergänzung gefunden. Von seiner Exkursion nach Unterhaching brachte er viele wertvolle Impulse und einen neuen Blickwinkel mit. Beide verknüpften ihre Eindrücke der vergangenen Jahre zu einer neuen Penzberger Idee. „Ein bissl was anderes als die letzten Jahre“, sagt Hannes Franz.
Zu viele Details gibt er nicht preis, nur einen Umriss. Defensiv haben sie klare Prinzipien und Vorgaben, nach vorn allerdings gewähren sie ihren Künstlern viele Freiheiten. Spieler wie Maxi Berwein, Samir Neziri, Murat Ersory oder Dominik Bacher sollen „ausleben, was sie für Fähigkeiten haben“, betont Hannes Franz, und tauft ihren Stil „das geordnete Chaos“. Auch wenn sie noch ein paar Wochenenden benötigen, um sich auf dem Platz zurechtzufinden, die Grundfesten sind eingezogen. Murat Ersoy und Florian Langenegger bilden die Achse der Stabilität im Zentrum, Tino Reich arbeitet alles weg, was gen Tor will. Davor breitet sich Berweins Reich aus, wie das schon in Landsberg der Fall war. „Er reißt das Ganze an sich, strahlt viel aus“, berichtet Hannes Franz.
Vielleicht wird Penzberg am Anfang noch nicht wie das Team aussehen, das es auf dem Papier darstellt. Vielleicht wird einige Zeit vergehen, bis die Baustellen aus der Vorbereitung abgeschlossen sind. Doch dieses Mal wissen sie um ihre Rolle als Gejagte, streiten sie nicht ab, sagen nur: „Was die anderen über uns denken, dass sie uns scheitern sehen wollen – das sehen wir eher als Motivation.“ Und die Penzberger haben nun Johannes Franz, einen Meister der Akribie, der seinen Mannen versprochen hat, auf jeden Gegner bestens eingestellt zu sein. Der neue Mann verspricht keine Meisterschaft. Aber er garantiert Vorbereitung, Ehrlichkeit und tägliche Arbeit. Ob das reicht, um den langen Traum von der Landesliga endlich wahr werden zu lassen, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Sicher ist nur: Der nächste Anlauf fühlt sich dieses Mal anders an.