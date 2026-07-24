1. FC Penzberg greift mit neuem Trainer die Landesliga an Bezirksliga Süd von Andreas Mayr · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Neuer Trainer, neue Ideen: Kommt nun der Höhenflug des FC Penzberg, der das Team in die Landesliga trägt? – Foto: Andreas Mayr

Johannes Franz übernimmt den FC Penzberg und soll den Verein endlich in die Landesliga führen. Der 31-Jährige setzt auf Vertrauen statt Parolen – und muss erst mal mehrere verletzte Leistungsträger ersetzen.

Der 1. FC Penzberg kennt dieses Gefühl. Im Sommer ist die Hoffnung groß, der Kader stark und das Ziel klar. Und irgendwo zwischen August und November kommt doch wieder etwas dazwischen. Ein Konkurrent, der konstanter siegt. Verletzungen. Punktabzug vom Verband. Unruhe. Oder einfach die Erkenntnis, dass guter Fußball allein noch keine Meisterschaft gewinnt. Jetzt startet der FCP den nächsten Anlauf. Vielleicht den aussichtsreichsten seit Jahren. Nicht, weil plötzlich alles anders wäre. Die Ambitionen sind dieselben geblieben, der Traum von der Landesliga ohnehin. Neu ist vielmehr der Mann an der Seitenlinie. Johannes Franz soll den Verein dorthin führen, wo er sich seit Jahren sieht. Nicht mit großen Parolen. Sondern mit etwas, das im Fußball oft unterschätzt wird: Vertrauen. Neuer Trainer Johannes Franz setzt auf Teamgeist Es ist die Währung, mit der er früher in Raisting Erfolge eingekauft hat. Über Jahre reüssierten die Roten Teufel. Nie mit dem besten Fußball, fast immer mit einer Mannschaft, deren Kitt nicht zu durchtrennen war. Das geht so weit, dass sich Hannes Franz freilich viele kleine Seitenhiebe anhören durfte. „Nichts Böswilliges“, stellt er klar. Viel mehr ein Zeichen, wie viel er ihnen bedeutet. Für viele SVRler war es schwer zu begreifen, wie der Mann, der beinahe sein Leben lang Raistinger Rot trug, nun auf Grün-Schwarz wechseln kann. „Ich bin anpassungsfähig“, scherzt der Coach.

Erst einmal die Egos der Spieler managen Der 31 Jahre junge Coach findet sich in einem Umfeld wieder, das mit dem Verein seiner Vergangenheit nichts zu tun hat. „Ein ganz anderes Denken“, sagt er und beschreibt damit zahlreiche Spieler, die den Großteil ihrer Karriere im hochklassigen Amateurbereich verbracht haben. Gefragt ist er zuvorderst als Manager von Egos, erst dann als Fußballtrainer. Denn bei einer solchen Ansammlung an ehrgeizigen Kickern ist Reibung unausweichlich. Schlagwörter wie Teamgeist, Zusammenhalt, eine gemeinsame Sprache und positive Energie – „das ist mir am allerwichtigsten“, streicht er heraus. Hannes Franz bemerkte aber auch, dass man den Klebstoff mühsam anrühren muss, nicht einfach kaufen kann. Zwei Situationen, auf die er nicht näher eingeht, ereigneten sich bereits im Training und Testspiel, die ihm und Assistent Josef Siegert junior gar nicht gefielen und die direkt aufgearbeitet wurden. „Habe ich klar angesprochen, danach war eine Steigerung zu sehen“, sagt der Penzberger Coach. Erschwerend hinzu kamen die üblichen Plagen des Geschäfts, die auch noch in der Bezirksliga vor den Trainern nicht Halt machen. Urlauber, Angeschlagene, Verletzte, privat anderweitig verplante Spieler – praktisch in jedem Testspiel stellte sich die Startelf von allein auf. Arg viele schwere Entscheidungen hat Hannes Franz nicht zu treffen, wer denn nun am Samstag (25. Juli) daheim gegen den SV Neuperlach (14.30 Uhr) in der Startelf steht.