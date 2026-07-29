1. FC Passau: US-Kicker & Student kommen - Jurácsik und Fredl gehen Der Landesligist vermeldet nach dem zweiten Spieltag nochmal Bewegung im Kader von Thomas Seidl · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Ian Campbell (li.) und Ferdinand Fischer-Stabauer sollen das Offensivspiel des 1. FC Passau beleben – Foto: Verein

Der 1. FC Passau ist mit einer Niederlage und einem Sieg in die Saison 2026/27 gestartet. Im Aufgebot des Landesligisten gibt es nochmal Bewegung, denn beim Klub von der Danziger Straße gibt es sowohl zwei Zu-, wie auch Abgänge. Neu im Team von Spielercoach Patrick Choroba sind der Amerikaner Ian Campbell und der Student Ferdinand Fischer-Stabauer. Im Gegenzug werden die beiden Innenverteidiger Mátyás Jurácsik und Justin Fredl nicht mehr für den FCP auflaufen.

"Was die Offensive betrifft, hatten wir in der Breite noch etwas Bedarf und freuen uns deshalb sehr, dass wir zwei Spieler verpflichten konnten, die sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu unserer Mannschaft passen“, sagt Passaus Sportvorstand Stefan Kurz. Ian Campbell ist vor Kurzem nach Oberösterreich gezogen, da seine Freundin aus dieser Region kommt. Er stammt aus Iowa, Amerika, und hat dort in der College League gespielt. Beim 1. FC Passau möchte er nun den ersten Schritte im ambitionierten bayerischen Amateurfußball machen und sich nachhaltig etablieren. Ferdinand Fischer-Stabauer ist bereits seit einem Jahr studienbedingt in Passau. Er hat unter anderem beim VfB Eichstätt und bei der SpVgg Unterhaching eine hervorragende fußballerische Ausbildung genossen und bis vergangenen Winter das Trikot des späteren Landesliga-Aufsteigers VfR Neuburg getragen, für den er sich in elf Bezirksliga-Partien sechsmal in die Torschützenliste eintragen konnte.













Mátyás Jurácsik (li.) und Justin Fredl laufen nicht mehr für den 1. FC Passau auf – Foto: Verein













Eine Lücke hinterlassen wird Mátyás Jurácsik, der vor zwei Jahren vom SV Schalding-Heining zum Stadtrivalen gewechselt ist. Der Linksfuß bestritt für den Traditionsverein 60 Landesliga-Einsätze und erzielte dabei sieben Treffer. Der 20-jährige Fredl kam über die Rolle des Ergänzungsspielers nicht hinaus und wurde in der Vorsaison siebenmal eingewechselt. "Mátyás steht uns ab sofort aus beruflichen Gründen leider nicht mehr zur Verfügung. Er wird Passau komplett verlassen. Justin ist aufgrund seiner geringen Einsatzzeiten auf uns zugekommen und hat sich einen Bezirksligisten angeschlossen. Wir bedanken uns bei beiden für ihren Einsatz im Trikot des 1. FC Passau und wünschen ihnen für ihre sportliche und private Zukunft nur das Beste", lässt Stefan Kurz verlauten.