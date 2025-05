1. FC Passau stellt wieder eigenständiges B-Team

„Unser Fokus wird ab sofort auch wieder verstärkt auf unsere zweite Mannschaft gelegt. Wir brauchen neben der sehr guten Jugendarbeit auch einen guten Unterbau im Herrenbereich“, sagt FCP-Sportvorstand Stefan Kurz. Daher stellt sich das Team zur neuen Saison 2025/2026 strukturell und sportlich neu auf. Mit frischem Schwung und klaren Zielen will der FC eigene Spieler entwickeln und an die erst Mannschaft in der Landesliga heranführen.





Die sportliche Leitung der Mannschaft liegt künftig in den Händen von Marco Denic und Betim Avdullahu, die das Team als Trainerduo führen werden. Unterstützt wir das junge Übungsleiter-Gespann von Fabian Stadler, der als neuer Teammanager Verantwortung für die Organisation und Kaderentwicklung übernimmt. "Wir wollen ein Umfeld schaffen, in dem junge Spieler aus unserer Jugend den nächsten Entwicklungsschritt machen können“, betont Stadler.







"Das Ziel ist, die Youngsters frühzeitig an den Herrenfußball heranzuführen und perspektivisch für höhere Aufgaben – wie etwa die Landesliga – aufzubauen. Alleine im derzeitigen Kader sind acht Spieler , die bis vor Kurzem noch bei uns im Jugendbereich aktiv waren. Diese positive Entwicklung wollen wir weiterhin fortsetzen“, lautet das Credo der beiden Trainer Denic und Avdullahu. Die Verantwortlichen freuen sich auf die kommende Saison und sind überzeugt, dass der eingeschlagene Kurs der weiteren sportlichen Entwicklung des Vereins sehr gut tun wird.