1. FC Passau holt Verstärkung für die offensive Außenbahn Lukas Semmler wechselt von der SpVgg GW Deggendorf zurück zu seinem Ex-Verein von Thomas Seidl · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Hoffnungsvoller Neuzugang des 1. FC Passau: Lukas Semmler – Foto: Verein

Ein altbekanntes Gesicht hat der 1. FC Passau verpflichtet: Lukas Semmler wird künftig wieder für den Landesligisten auflaufen. Die letzten zwei Spielzeiten verbrachte der Aunkirchener bei der SpVgg GW Deggendorf, mit der er bekanntlich Vizemeister der Bezirksliga Ost wurde und in der Relegation denkbar knapp am FC Moosinning scheiterte. In seiner Herren-Premierensaison brachte es der 19-Jährige auf 28 Einsätze, bei denen der Youngster sechs Scorerpunkte (ein Treffer, fünf Vorlagen) verbuchte. Beim Relegations-Hinspiel in Moosinning zeichnete sich der Neu-Passauer beim 2:1-Auswärtserfolg seiner Farben als Torschütze aus.

"Wir freuen uns, dass Lukas im Sommer zurückkehrt. Er hat bereits vier Jahre bei uns in der Jugend gespielt und sich bei der SpVgg GW Degendorf in der U19-Landesliga sowie in der Herren-Bezirksliga weiterentwickelt. Er ist in der Offensive vielseitig einsetzbar und wird unserem Spiel mit seiner Geschwindigkeit sehr gut tun”, ist Passaus Sportvorstand Stefan Kurz überzeugt.











Lukas Semmler, der beim 1. FC Passau die Rückennummer 11 tragen wird, gibt folgendes Statement zu Protokoll: “Ich habe den 1. FC Passau nie aus den Augen verloren und nach dem letzten erfolgreichen Jahr des FC und den Gesprächen mit dem sportlichen Leiter, Stefan Kurz, möchte ich die sportliche Herausforderung annehmen. Wenngleich mir diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist, da ich in Deggendorf ein tolles Jahr mit meinem älteren Bruder Maxi hatte. Weiter möchte ich mich natürlich auch bei der SpVgg GW Deggendorf für die sehr erfolgreichen beiden Saisonen unter Trainer Ben Penzkofer bedanken und wünsche dem Verein und der Mannschaft viel Erfolg in der kommenden Saison."



