1. FC Passau gibt Sommer-Fahrplan bekannt

Der Landesligist 1. FC Passau beginnt bereits am kommenden Freitag, den 13. Juni, um 18:30 Uhr mit dem offiziellen Trainingsauftakt in die Vorbereitung auf die neue Saison. In den darauffolgenden Wochen stehen beim Traditionsklub von der Danziger Straße mehrere Testspiele sowie eine große Saisoneröffnungsveranstaltung auf dem Programm.





Die Vorbereitungstermine im Überblick:



Fr., 13.06. | 18:30 Uhr – Trainingsauftakt

Sa., 21.06. | 17:30 Uhr – TSV Kastl (Landesliga Südost) – 1. FC Passau

So., 22.06. | 15:00 Uhr – DJK-SV Dorfbach (Kreisliga Passau) – 1. FC Passau (Benefizspiel)

Fr., 27.06. | 19:00 Uhr – SV Neufraunhofen (Bezirksliga West) – 1. FC Passau

So., 29.06. | 18:00 Uhr – 1. FC Passau – SpVgg Unterhaching U19 (A-Junioren Bundesliga)

Fr., 04.07. | 18:30 Uhr – 1. FC Passau – Union Esternberg (Landesliga Oberösterreich)

Sa., 12.07. | 16:00 Uhr – 1. FC Passau – TSV Mauth (mit offizieller Saisoneröffnungsveranstaltung vor dem Spiel)

Sa., 19.07. – Ligastart





"Mit diesen Begegnungen möchte sich die Mannschaft intensiv auf die anstehende Saison vorbereiten. Das Trainerteam setzt dabei sowohl auf sportliche Tests als auch auf die Stärkung des Teamgeistes. Alle Fans und Unterstützer sind herzlich eingeladen, die Spiele zu besuchen und den Verein auf dem Weg in die neue Saison zu begleiten", heißt es in einer vom Verein verschickten Pressemitteilung.





Die bisherigen Personalbewegungen des 1. FC Passau in der Übersicht:



Zugänge: Walter Kirschner, Martin Prenaj (beide SV Schalding-Heining), Victor Obika, Kenan Sinanovic (beide eigene U19)



Abgänge: Samuel Höng (FC Vilshofen, Moritz Schültke (TSV Gangkofen), Benedikt Bartl (SV Hofkirchen), Arda Ulukus (SpVgg Plattling), Dennis Bauer (FC Salzweg), Nikolas Löblein, Fabian Stahl (beide SV Schalding-Heining), Samuel Andert (geht ab August berufsbedingt nach Berlin)