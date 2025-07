1. FC Passau fordert SpVgg Landshut heraus

1. FC Passau gegen SpVgg Landshut. Am heutigen Mittwochabend (Anstoß: 18:30 Uhr) kreuzen zwei große ostbayerische Traditionsvereine in der Landesliga Mitte die Klingen. Während es für die Hausherren, die das Erföffnungsspiel beim TSV Bad Abbach mit 3:0 zu ihren Gunsten entscheiden konnten, bereis der zweite Aufritt in der Spielzeit 2025/2026 ist, kämpft die "Spiele", die am vergangenen Freitag einen 2:1-Pokalerfolg beim FC Dingolfing feierte, erstmals wieder um Punkte und Tore.