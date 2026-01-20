1. FC Passau: Doppelrolle für Avdullahu

Der 1. FC Passau richtet seinen Nachwuchsbereich neu aus und setzt künftig auf eine Doppelspitze: Dr. Stephan Reichardt, seit Jahren Jugendleiter und zentrale Figur im Nachwuchsfußball des Vereins, erhält mit Betim Avdullahu einen zweiten Verantwortlichen an seiner Seite. Gemeinsam übernehmen sie fortan die Funktion der Nachwuchsleiter.

Reichardt ist seit mehreren Jahren im Nachwuchsfußball des 1. FCP verankert und wird weiterhin den operativen Bereich lenken. Er organisiert den Trainings- und Spielbetrieb, koordiniert Abläufe und sorgt dafür, dass die Strukturen im Jugendfußball zuverlässig funktionieren. "Stephan kennt die Prozesse im Verein wie kaum ein anderer", betont Christian Wolf, Sportlicher Leiter und 2. Vorstand.

Mit Betim Avdullahu rückt nun eine weitere Führungskraft in den Verantwortungsbereich auf, die seit mehreren Jahren im Nachwuchsbereich aktiv ist. In dieser Zeit hat Avdullahu den Verein vor allem in der Talentförderung und im Scouting unterstützt und dabei kontinuierlich zur positiven Entwicklung des Nachwuchsbereichs beigetragen. Wolf betont: "Betim ist verlässlich, überaus engagiert und ist mit seiner hohen Fußballexpertise auch fachlich ein riesiger Gewinn für unseren Verein. Die offizielle Einbindung in die Leitung ist für uns daher ein konsequenter Schritt."

Die Nachwuchsabteilung des 1. FC Passau zählt in den letzten Jahren zu den stärksten der Region - eine Entwicklung, die mit der neuen Doppelspitze weiter gefestigt werden soll. "Stephan und Betim ergänzen sich fachlich wie menschlich hervorragend. Mit zwei Verantwortlichen können wir die Strukturen weiter professionalisieren und die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre gezielt fortführen", betont Wolf. Reichardt ergänzt: "Betim und ich haben in den letzten Jahren schon sehr eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet und so bin ich überaus glücklich, dass er nun auch offiziell in die Leitung unser Nachwuchsabteilung einsteigt.“

Neben seiner neuen Funktion bleibt Betim Avdullahu weiterhin Trainer der zweiten Herrenmannschaft. Beide Aufgaben sollen sich sinnvoll ergänzen, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung junger Spieler in Richtung Erwachsenenfußball. Wolf hebt hervor, dass Avdullahu damit eine wichtige Verbindung zwischen Jugend- und Herrenteams schafft, gerade auch mit Blick auf den Übergang zur ersten Mannschaft.