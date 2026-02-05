1. FC Passau: Bei den Frauen gibt es im Sommer einen Trainerwechsel Beim BOL-Team löst Marcel Handlos den Dauerbrenner Gerhard Kazimi auf der Kommandobrücke ab von PM / ts · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Nach fünf erfolgreichen Jahren an der Seitenlinie der Juniorinnen und Frauen des 1. FC Passau hat Cheftrainer Gerhard Kazimi im Winter die Entscheidung getroffen, sich aus zeitlichen und beruflichen Gründen, ab der nächsten Saison anderen Aufgaben zu widmen. Die Nachfolge wird mit dem 39-jährigen Marcel Handlos ein Mann aus den eigenen Reihen antreten, der derzeit noch für die U17-Juniorinnen, die in der Bayernliga um Punkte und Tore wetteifern, verantwortlich ist. Bislang spielt das BOL-Team um Torjägerin Vanessa Kristl eine Saison mit Licht und Schatten. Für den Rangfünften dürfte im Frühjahr in beide Tabellenrichtungen nicht mehr viel passieren.

"In den vergangenen fünf Jahren hat Gerhard neben dem Erfolg bei Bayerischer Meisterschaften (U15/U17) wie kein anderer den Frauen- und Mädchenbereich des Vereins geprägt. Mit voller Energie, Leidenschaft und Herz stand er an der Seitenlinie. Nach intensiven Gesprächen freuen wir uns mit Marcel Handlos, dem erfolgreichen Trainer der B-Juniorinnen, den neuen Cheftrainer präsentieren zu können. Wie schon vor zwei Jahren sein Vorgänger, wird Marcel mit seinem letzten Juniorinnen-Jahrgang in den Frauenbereich wechseln. Darüber hinaus wird Gerhard zur nächsten Saison eine andere Position im Verein übernehmen", heißt es in einer von Sportvorstand Stefan Kurz verschickten Mitteilung.







“Mit seinem Fachwissen als B-Lizenz Inhaber und der Leidenschaft für Fußball, die er jeden Tag vorlebt, ist Marcel der ideale Mann für diesen Posten. Zusammen mit Gerhard haben wir im Frauenbereich eine solide Basis geschaffen”, sind sich Stefan Kurz und Walter Schraml, Abteilungsleiter Frauen-und Mädchenfußball, sicher.

Darüber hinaus wird sich Handlos auch weiterhin im NfZ weiblich, die der Verein in Kooperation mit Bayern München Frauen unterhält, engagieren. Es ist ihm ein persönliches Anliegen die jungen Talente der Region bestmöglich zu fördern und zu entwickeln, um damit die Voraussetzung zu schaffen den Frauenfußball generell zu fördern.