1. FC Passau befördert zwei Nachwuchstalente

Zum Start der Saison 2025/2026 stoßen zwei Talente aus der eigenen U19-Mannschaft, die souverän die Tabelle der Bezirksoberliga Niederbayern anführt, fest zur ersten Mannschaft des 1. FC Passau. Victor Obika und Kenan Sinanovic werden Teil des Kaders, der sich in der Landesliga Mitte mit aller Vehemenz gegen den drohenden Abstieg stemmt und auch in der kommenden Spielzeit in der dritthöchsten Amateur-Klasse um Punkte und Tor wetteifern möchte.