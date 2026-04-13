1. FC Passau angelt sich Kreisliga-Flügelflitzer Leon Eder Der 23-jährige Offensivmann wechselt vom SV Winzer an die Danziger Straße von PM / Thomas Seidl · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Leon Eder will sich beim 1. FC Passau durchsetzen – Foto: Verein

Der 1. FC Passau präsentiert nach Stürmer Elias Höng (23), der vom Kreisklassen-Primus SG Breitenberg / Sonnen den Sprung in die Landesliga wagt, seinen zweiten Neuzugang für die kommende Runde: Leon Eder zieht es vom SV Winzer zum Traditionsklub. Der 23-Jährige trug bislang nur das Trikot seines Heimatvereins und gehört bei den "Korbmachern" zu den absoluten Leistungsträgern.

Obwohl der Blondschopf in der Vergangenheit immer wieder hartnäckige Knieprobleme hatte, glückten dem Neu-Passauer, der im Sommer 2022 als Youngster mit Winzer Kreisklassen-Meister wurde und dazu 13 Scorer-Punkte beisteuerte, in 81 Kreisliga-Partien respektable 24 Tore und 36 Vorlagen. “Wir verfolgen Leon schon länger. Bislang hat er nie den Schritt gewagt, seinen Heimatverein zu verlassen. Umso schöner, dass es nun klappt. Er bringt eigentlich alles mit, was ein Flügelspieler braucht - ist extrem schnell und hat ein sehr gutes Dribbling. Wenn er sich noch an die Anforderungen in der Landesliga anpassen kann und etwas Geduld aufbringt, wird er seinen Weg bei uns gehen”, ist Passau Sportvorstand Stefan Kurz überzeugt.







Leon Eder verlässt seinen Herzensverein mit mehr als einem weinenden Auge, fiebert aber zugleich der sportlichen Herausforderung in der Dreiflüssestadt entgegen: "Ich kann nicht in Worte fassen, wie dankbar ich dem SV Winzerfür die letzten 16 Jahre bin - für gemeinsame Zeit, Erfolge und vor allem für Freundschaften weit über den Fußball hinaus. Trotzdem ist es schon lange mein Ziel, höherklassig zu spielen. Die Chance, künftig für den FC Passau aufzulaufen, bedeutet mir sehr viel und die Gespräche haben mich in meiner Entscheidung bestärkt. Jetzt liegt mein Fokus voll auf dem Klassenerhalt mit dem SVW. Anschließend freue ich mich darauf, beim FCP den nächsten Schritt zu gehen und mich dort zu beweisen."