1. FC Ohmstede: vier Abgänge

Der 1. FC Ohmstede verzeichnet vier Abgänge aus seiner A1. Keno Stöver wird nach deutlich über zehn Jahren im Trikot des FCO eine fußballerische Pause einlegen. Der Innenverteidiger spielte unter den Trainern Theo Mühlena und Ralf Hildebrand über Jahre eine zentrale Rolle, war Stammspieler und Kapitän. In der laufenden Saison kam er auf zwei Pflichtspieleinsätze.

Janne Hildebrand verlässt den Verein nach nur einer halben Saison und schließt sich der zweiten Mannschaft des VfL Oldenburg an. In seiner zweiten Zeit beim FCO absolvierte er sieben Ligaeinsätze und erzielte ein Tor.

Kurz vor dem Transferschluss entschied sich Johan Rakow für einen Wechsel zum Landesligisten TuS Eversten. In seiner zweiten Phase beim 1. FC Ohmstede kam er auf 27 Einsätze, spielte meist als Stammkraft in der Innenverteidigung und führte die Mannschaft zeitweise als Kapitän an.