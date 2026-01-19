Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Sebastian Harbke
1. FC Ohmstede überzeugt bei Hallenturnier in Wahnbek
Platz drei, starke Moral und Auszeichnung für Jakob – gelungener Abschluss der Hallensaison
Der 1. FC Ohmstede hat das Hallenturnier des TuS Wahnbek mit einem respektablen dritten Platz beendet. Nach einem schwierigen Start steigerte sich das Team im Turnierverlauf deutlich, zeigte große mentale Stärke und verpasste den Finaleinzug nur knapp im Neunmeterschießen. Neben dem sportlichen Erfolg durfte sich der Verein auch über eine individuelle Auszeichnung freuen.
Schwieriger Auftakt, starke Reaktion
Zu Beginn des Turniers tat sich der FC Ohmstede noch schwer. Die Mannschaft fand nur langsam in den Wettbewerb, steigerte sich jedoch mit zunehmender Spielzeit. Einsatzbereitschaft und Kampfgeist prägten die weiteren Auftritte, sodass sich das Team verdient bis ins Halbfinale vorarbeitete.
Im Halbfinale traf Ohmstede auf den späteren Turniersieger TuS Eversten aus der Landesliga. Nach einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung schien der Finaleinzug greifbar. Doch Eversten kämpfte sich zurück, glich aus und entschied die Partie schließlich im Neunmeterschießen für sich. Trotz des Ausscheidens zeigte die Leistung, dass Ohmstede auch gegen höherklassige Gegner konkurrenzfähig ist.
Comeback im Spiel um Platz drei
Im Spiel um den dritten Platz gegen den JFV Harlingerland geriet der FC Ohmstede erneut in Rückstand. Nach einem 0:2 kämpfte sich die Mannschaft zurück in die Partie. Die Entscheidung fiel abermals im Neunmeterschießen – diesmal mit dem besseren Ende für Ohmstede, das sich so den dritten Rang sicherte.
Für ein weiteres Highlight sorgte die Ehrung von Jakob, der zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde. Seine Leistungen trugen maßgeblich zum erfolgreichen Abschneiden der Mannschaft bei.
Dank an den Gastgeber und Blick nach vorn
Sven Hinrichs bedankte sich ausdrücklich beim TuS Wahnbek für die Einladung und die erneut reibungslose Organisation des Turniers. „Ein prima Abschluss der Hallensaison“, so Hinrichs. Nun richtet sich der Fokus auf die Vorbereitung für die Rückrunde der Saison 2025/2026 in der Kreisliga Jade-Weser-Hunte.