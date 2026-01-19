1. FC Ohmstede überzeugt bei Hallenturnier in Wahnbek

Schwieriger Auftakt, starke Reaktion

Zu Beginn des Turniers tat sich der FC Ohmstede noch schwer. Die Mannschaft fand nur langsam in den Wettbewerb, steigerte sich jedoch mit zunehmender Spielzeit. Einsatzbereitschaft und Kampfgeist prägten die weiteren Auftritte, sodass sich das Team verdient bis ins Halbfinale vorarbeitete.

Im Halbfinale traf Ohmstede auf den späteren Turniersieger TuS Eversten aus der Landesliga. Nach einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung schien der Finaleinzug greifbar. Doch Eversten kämpfte sich zurück, glich aus und entschied die Partie schließlich im Neunmeterschießen für sich. Trotz des Ausscheidens zeigte die Leistung, dass Ohmstede auch gegen höherklassige Gegner konkurrenzfähig ist.