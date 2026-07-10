1. FC Nürnberg & Fürth kommen: Fußball-Highlight in Ansbach & Bamberg

Sorgten bereits beim Testspiel gegen Kornburg für ein Torspektakel: Der 1. FC Nürnberg und Cheftrainer Miroslav Klose. – Foto: Sportfoto Zink / D.Marr und O.

Zweitliga-Glanz für die SpVgg Ansbach und den FC Eintracht Bamberg: Am Wochenende gastieren die SpVgg Greuther Fürth und der 1. FC Nürnberg aus der 2. Bundesliga.

Und die Nullneuner haben kurz vor dem Kracher der Vorbereitung nochmal gute Nachrichten für Fans im Gepäck: Die neue Stehplatztribüne ist püntklich freigegeben. Heißt: Das Spiel ist nun doch noch nicht restlos ausverkauft. Deshalb gehen 500 weitere Tickets für den Heimbereich unseres Spiels gegen den 1. FC Nürnberg in den Verkauf“, teilt der Regionalligist mit. Auch Club-Anhänger dürfen hier zuschlagen. (Hier geht's direkt zum Ticketvorverkauf) Einlass am Samstag ist ab 16:30 Uhr. Der Anstoß erfolgt um 18 Uhr.

Ähnliche Vorfreude herrscht derweil etwa 70 Kilometer nördlich beim FC Eintracht Bamberg. Nach dem Derbysieg im Pokal gegen die DJK Don Bosco Bamberg und dem 2:1-Testspielsieg gegen Burgebrach erwartet das Team von Patrick Sulewski die SpVgg Greuther Fürth.

Fußball-Highlights in Franken: Bamberg gegen Fürth und Ansbach gegen Nürnberg laufen fast zeitgleich

„Selbstverständlich ist das Spiel gegen Fürth ein Highlight der Vorbereitung, gerade für unsere vielen jungen Spieler. Wir wollen mutig auftreten und unsere Art Fußball spielen. Das Ergebnis steht heute nicht im Vordergrund – vielmehr geht es darum, Abläufe weiter zu festigen und sich gegen einen starken Gegner zu beweisen", sagt der junge FCE-Coach. Für die Begegnung im Fuchs-Park-Stadion gibt es ebenfalls noch Tickets. (Hier geht's direkt zum Ticketshop.) Der Anstoß wurde auf 17:00 Uhr vorverlegt.