1. FC Nürnberg: Ex-Bundesliga-Größe wird Nachfolger von Wiesinger

Dieter Frey (ganz links) wird neuer Jugendchef beim Club. Rechts stemmt er 1996 im Beisein von Münchens Oberbürgermeister Christian Ude den UEFA-Pokal in die Luft, den der FC Bayern damals gewann. – Foto: Imago Images

Der 1. FC Nürnberg hat einen Nachfolger für Michael Wiesinger gefunden, den es zum FC Bayern München zieht: Dieter Frey, bislang Sportlicher Leiter im NLZ, übernimmt am Valznerweiher den Poster des Direktors "Club-Nachwuchs". Der ehemalige Bundesliga-Profi, der in der höchsten deutschen Spielklasse für den FC Bayern München, den SC Freiburg, Werder Bremen und den Club am Ball war, wird von Reinhold Hintermaier, Lucas Grundei und Michael These bei seinen Aufgaben unterstützt werden.

"Durch die Zusammenarbeit mit Dieter in den vergangenen rund eineinhalb Jahren war für mich direkt klar, dass er mein erster Ansprechpartner ist. Er hat maßgeblichen Anteil an der bisher geleisteten erfolgreichen Arbeit im Club-Nachwuchs und ich bin sehr froh, dass er zugesagt hat. Ich schätze Dieter bereits seit meiner Zeit beim DFB und weiß, dass er aufgrund seiner bisherigen Arbeit nicht nur beim FCN, sondern auch darüber hinaus sehr angesehen ist. Ich freue mich auf das nächste Kapitel mit ihm. Durch die bisherige Strategie und ihre Umsetzung sind wir im ClubNachwuchs bereits sehr gut aufgestellt, sodass wir in dem Bereich wenig anpassen müssen. Die Umgestaltung der Stelle in einen Direktorenposten soll noch einmal die Wichtigkeit der Nachwuchsarbeit für den FCN unterstreichen", sagt Nürnbergs Vorstand Sport Joti Chatzialexiou in einer Presseerklärung.

Der gebürtige Allgäuer Dieter Frey selbst lässt wissen: "Ich finde es schade, dass Michael Wiesinger den 1. FC Nürnberg verlässt. Wir haben immer vertrauensvoll zusammengearbeitet und ich hatte in den letzten fünfeinhalb Jahren bei der Ausarbeitung, Umsetzung und stetigen Weiterentwicklung einer klaren Ausbildungsidee für unsere Jungs und Trainer bereits sehr große Gestaltungsfreiheiten. Es gilt den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzuverfolgen, aber auch immer wach und offen für mögliche nächste Entwicklungsschritte zu bleiben."



